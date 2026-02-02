Universidad Católica aumentará un 25% su inversión en ayudas estudiantiles para 2026

La Pontificia Universidad Católica de Chile anunció un aumento de 25 por ciento en la inversión destinada a beneficios estudiantiles para 2026, alcanzando un total de 30 mil millones de pesos, frente a los 24 mil millones de 2025.

Del total, cerca de 20 mil millones corresponden al aporte institucional para complementar el financiamiento de la gratuidad, mientras que los 10 mil millones de pesos restantes se destinarán a becas y apoyos de manutención.

"Apoyar a nuestros estudiantes es una dimensión central del compromiso de la Universidad Católica con la transformación de Chile", dijo rector Juan Carlos de la Llera, según un comunicado difundido por la casa de estudios.

El académico resaltó además la convicción de la institución por reconocer el esfuerzo y el talento de su comunidad estudiantil.

Becas emblemáticas aumentarán sus montos

La PUC detalló que, entre sus Becas Deportivas, la categoría "Deportista de Elite" subirá de 25 a 40 por ciento del arancel y la "Deportista de Elite UC" pasará de 35 a 50 por ciento, beneficiando a cerca de 200 estudiantes.

El "Premio de Honor" aumentará de 25 a 40 por ciento, alcanzando a unos 120 alumnos por año, mientras que la "Beca Funcionario" sube de 30 a 40 por ciento, beneficiando a 700 estudiantes.

Asimismo, la "Beca Fondos de las Artes" amplía su cobertura a todas las carreras de la Facultad de Artes y eleva su presupuesto de 10 a 50 millones de pesos, beneficiando a cerca de 40 estudiantes. A la vez, se mantiene la "Beca Complementaria Endowment UC" para alumnos de deciles 7 y 8, que apoyará a 250 estudiantes.

En materia de gratuidad, se proyecta que 11.300 estudiantes (35 por ciento del pregrado) accederán al beneficio, lo que implica un gasto institucional de al menos 20.270 millones de pesos, un aumento de 26 por ciento respecto a 2025.

"Este aumento transversal en la ayuda estudiantil representa un esfuerzo económico muy significativo para la universidad", señaló la vicerrectora Económica de la UC, Fernanda Vicuña.

En un contexto desafiante para la educación superior, este incremento "es una señal clara de la prioridad que la UC otorga a que sus estudiantes puedan continuar sus estudios y concentrarse en su formación".

Más recursos y apoyos para la vida universitaria

La Universidad anunció además que habrá mejoras al sistema de emergencia 5000: un servicio de atención rápida ante urgencias, que incorporará un seguro gratuito y reducirá los tiempos de respuesta, además de recursos para infraestructura deportiva y educativa.

Además, se fortalecerá el programa de becas de residencia, que permitirá a 425 estudiantes de regiones y sectores vulnerables acceder a alojamiento, con una inversión anual de 1.200 millones de pesos.

Finalmente, reiteró el llamado a postular a los beneficios estatales a través del FUAS, cuyo plazo se extiende entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, y a mantener actualizado el Registro Social de Hogares.