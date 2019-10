Vallejo, Boric y ex presidentes de la FECh condenaron agresiones a alumna, aunque son "hechos puntuales"

Quince ex presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), entre ellos los diputados Camila Vallejo y Gabriel Boric, se pronunciaron este sábado tras las múltiples críticas que ha recibido la casa de estudios por el caso de la estudiante que denunció agresiones por "ser de derecha" en el Campus Juan Gómez Millas.

En un comunicado, los ex líderes estudiantiles condenaron "cualquier posible agresión en las aulas y espacios universitarios, sea cual sea el lugar", pero consideraron que se trata de actos "puntuales".

"No hay motivos que lo justifique y creemos que los hechos denunciados por una estudiante que, si bien son puntuales y no representan el cotidiano de la universidad, deben ser investigados, sancionando a los agresores cuando corresponda, y reparadas las víctimas", señalaron los ex presidentes de la Fech.

"Damos fe de que la Universidad de Chile sí es un espacio plural y tolerante", aseguraron los otra estudiantes, quienes salieron al paso de las críticas realizadas por Polette Vega, la alumna de Trabajo Social que acusó agresiones, quien aseguró esta semana que "la violencia que se está viviendo en los campus universitarios es muy fuerte, no lleva poco tiempo y está en escalada".

Los ex presidentes de la FECh también realizaron un llamado "a la sociedad (...) y a la comunidad universitaria a defender a la Universidad de Chile, tanto de posibles amenazas a sus valores más profundos que se puedan desprender de un hecho puntual, como de un malintencionado ataque a su imagen y actuar".

Les comparto declaración de ex presidentes de FECh sobre la @uchile y el pluralismo. pic.twitter.com/ak3oWGB4S8 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 12, 2019

Vega, quien en abril pasado fue candidata a consejera de la FECh por la Centro Derecha Universitaria, de la cual es secretaria general, acusó el 10 de julio haber sido golpeada y amenazada por encapuchados, y esta semana denunció que el pasado 24 se septiembre, al volver a clases tras el primer episodio, fue humillada y atacada con agua por parte de sus propios compañeros para expulsarla de la sala.

En julio, apenas unas semanas después de la primera agresión, el 26 de ese mes, el hecho se replicó con la golpiza de encapuchados contra el hijo de la diputada PPD Cristina Girardi, caso cuyo sumario sigue en curso, pero según dicen en el plantel está pronto a entregar sus conclusiones.