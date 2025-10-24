Desbordes y violencia escolar: El Mineduc tiene una actitud constante de mirar al techo

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó en Cooperativa que el Ministerio de Educación "tiene una actitud constante de mirar al techo" frente a los episodios de violencia escolar y también criticó los problemas que tuvo la rendición del Simce en los octavos básicos.

El miércoles, en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), se registraron desmanes como la vandalización de la camioneta del rector, Gonzalo Saavedra, la agresión a una profesora y el lanzamiento de bombas mólotov.

Por estos hechos, las quejas de Desbordes hacia lo que acusa una inacción de la cartera han sido constantes: "La verdad es que yo no sé qué se espera para que el Mineduc tome cartas en el asunto".

"Cuando entrevistan (al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, o a cercanos suyos) dicen: 'Es que aquí ha faltado diálogo con las comunidades'. Falso, las medidas de seguridad que estamos proponiendo en el INBA están acordadas con los profesores, los inspectores y los asistentes de la educación. Ellos nos han pedido desesperados 'por favor, alcalde, tome estas medidas', aseguró en El Diario de Cooperativa.

"¿Qué más diálogo quieren? Yo no voy a dialogar con los que tiran la bomba mólotov o el que anda con capucha, si a eso se refieren. Y luego tenemos las frasecitas tradicionales de 'criminalizar la protesta'; esto no es una protesta, son actos delictuales", aseveró tajante Desbordes.

"Hay una actitud constante del Ministerio de mirar para el techo y no hacer absolutamente nada. Yo sostengo lo que digo: no solo no se me pasó la mano (con lo que dije), sino que creo que anduve demasiado blando (...). Hace poco le tiraron una bomba mólotov a un profesor en el patio en el Instituto Nacional, ¿y el duro soy yo? No, perdóneme, pero yo creo que no", defendió.

"Una liviandad absoluta" ante los problemas del Simce

El alcalde de Santiago también reprochó "la liviandad absoluta" del Mineduc ante los problemas en la rendición del Simce en los octavos básicos, que tuvo que ser suspendido en cientos de establecimientos a lo largo del país por el retraso o la no llegada de los examinadores, que -afirman- tampoco tuvieron una capacitación adecuada.

"Me parece de una liviandad absoluta que el Ministerio diga 'bueno, no se preocupen si la hacemos otro día'. O sea, otro día más perdiendo clases, como si nos sobraran días de clases, sobre todo en algunos establecimientos en donde la interrupción de clases se ha hecho una constante", reprochó.

"Aquí hay una situación que es grave porque no un fue caso aislado en un solo establecimiento (...). Después, los apoderados me reclaman a mí y dicen 'oiga, alcalde, ¿cómo van a perder clases otra vez? Si estos cabros no pueden seguir perdiéndolas'. Creo que no se hizo lo que tenía que hacerse antes y la reacción de la autoridad ha sido bien pobre, por decirlo suavemente", cerró Desbordes.