Gerente general renunció a ENAP tras periodo de utilidades récord que coincidió con el bencinazo

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Friedmann, renunció voluntariamente a su cargo este jueves, decisión que se comunicó justo cuando terminaba el paro de camioneros, y luego de un período en el que la compañía obtuvo ganancias históricas, una reducción de mil millones de dólares en su deuda y récords de producción en coincidencia con el bencinazo.

A través de un comunicado, la empresa estatal recordó que Friedmann la gerenció desde noviembre de 2022, y agradeció su administración, que permitió "contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas".

"Creemos que su aporte ha sido fundamental para sentar las bases para un nuevo ciclo de la empresa, en línea con los nuevos cambios de la industria energética", expresó el presidente del directorio, Cristián Muga.

En tanto, el propio Friedmann señaló estar "orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero", y manifestó gratitud "al directorio por su confianza y por haber entendido" las razones de su "decisión personal" de alejarse.

El alto ejecutivo permanecerá en el cargo hasta el viernes 5 de febrero de 2027, y la firma ya inició la búsqueda de su sucesor.

ENAP bajo críticas por duplicar sus ingresos en medio del bencinazo

La salida de Friedmann se da en un curioso momento: fue dada a conocer minutos después de que el Gobierno y los camioneros llegasen a un acuerdo para deponer las paralizaciones por el aumento de los precios del diésel.

ENAP obtuvo ganancias récord entre enero y septiembre de 2026: 1.112 millones de dólares, un aumento de 119 por ciento en comparación con el mismo período de 2025.

Si bien existen distintas interpretaciones sobre la causa de esta alza espectacular, parlamentarios y analistas han criticado que la estatal estuviera duplicando sus ganancias en mientras los consumidores absorbían el crudo impacto del alza de precios tras el recorte al subsidio del Mepco.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló el miécoles que dichas utilidades no estaban disponibles para crear un fondo adicional de estabilización del precio de los combustibles, ya que el Estado comprometió esos recursos para cubrir los cerca de 1.500 millones de dólares ya gastados en subsidios y menores impuestos para contener las alzas.