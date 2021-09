¿Cómo afecta a niñas y niños el cambio de hora?

A la medianoche de este sábado entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén se concreta el cambio de hora, con el que Chile pasará a su horario de verano, adelantando en una hora los relojes.

Al anochecer más tarde, las niñas y niños podrían experimentar alteraciones en el sueño, alimentación, irritabilidad o cansancio.

Alicia Varela Hidalgo, psicóloga y jefa del Departamento de Promoción y Fonoinfancia de Fundación Integra, explica que con el nuevo horario es probable que se presenten algunos cambios en el estado emocional de niños y niñas, debido a que son más sensibles y requieren de un mayor tiempo de descanso.

"Si los cambios en el huso horario repercuten en la rutina y los hábitos de los adultos/as, en los niños y niñas pueden ser aún más significativos, ya que por lo general necesitan un tiempo mayor para adaptarse", asegura.

Para la profesional es importante considerar que este cambio de hora ocurre luego un largo periodo de confinamiento y de una modalidad mixta de asistencia en algunas escuelas y jardines infantiles, lo que ya ha requerido de procesos de adaptación de niños y niñas a diversas rutinas.

"Estos cambios han producido -o pueden producir-, una serie de efectos psicológicos por lo que es esperable que los adultos no estemos en las mismas condiciones para acompañar el proceso de adaptación de niños y niñas. Por lo tanto, es importante considerar el escenario actual para que el cambio de hora no se convierta en un estresor más. Para esto será importante que los adultos/as no se sientan presionados en responder ante este ajuste de horario", agregó.

Según la experta en infancia, los adultos/as deben poner atención si niñas y niños presentan algún cambio en el estado de ánimo, conductas, apetito, en la conciliación del sueño, control de esfínter, entre otras y considerar que siempre el diálogo fortalece la relación.

¿Qué hacer?

Entre las recomendaciones están:

Días antes del cambio de hora se sugiere adelantar en 15 minutos las rutinas de niños/as, como los juegos, comida y sueño. Es importante que estos cambios de hábitos los realice la familia completa, para generar un proceso integral

Explicar al niño o niña lo que va a suceder con este nuevo horario. Una forma entretenida de hacerlo es invitando a cambiar la hora del reloj juntos y en ese momento, explicarles los cambios de luz que habrá en los próximos días

Leerles un cuento antes de dormir que aborde el nuevo contexto. Por ejemplo, relatarles una historia que explique la llegada de la primavera y los procesos de luz y cambios de la naturaleza, que ocurren en este periodo del año

Durante la primera semana del cambio de hora, se puede invitar a realizar una siesta para que puedan disminuir la sensación de cansancio