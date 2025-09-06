Síguenos:
Tópicos: País | Energía | Cambio de hora

Esta noche comienza el horario de verano en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La medida regirá en casi todas las regiones.

Desde la medianoche de este sábado 6 de septiembre, gran parte del país deberá adelantar sus relojes en 60 minutos para dar inicio al horario de verano.

La medida regirá en casi todas las regiones, con una excepción: Magallanes y la Antártica Chilena mantendrán su huso horario actual (UTC-3), como ya es costumbre desde hace algunos años.

¿Qué significa esto en la práctica?

A las 00:00 horas de este sábado, los relojes deberán ajustarse a la 01:00, lo que permitirá disfrutar de tardes más largas y con más luz natural.

El cambio busca aprovechar mejor la energía y las horas de sol durante la primavera y el verano, aunque para muchos también se traduce en un pequeño desajuste en las rutinas de sueño.

Aunque a veces genera confusión, el recordatorio es simple: "en septiembre, el reloj se adelanta". Y en abril, cuando volvamos al horario de invierno, se atrasa.

