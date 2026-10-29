Día Todos los Santos: Revisa los horarios de los cementerios en Santiago
Los recintos anunciaron actividades especiales para ese día.
Los recintos anunciaron actividades especiales para ese día.
Miles de personas llegarán este domingo 1 de noviembre a los cementerios del país para conmemorar el Día de Todos los Santos, una fecha en que las familias recuerdan a sus seres queridos con visitas, flores y ceremonias religiosas.
Para recibir a los visitantes, distintos cementerios anunciaron cambios en sus horarios y actividades especiales, que incluyen misas, y encuentros conmemorativos.
Los parques Sendero Maipú, Sendero San Bernardo, Jardín Sacramental Padre Hurtado y Balmaceda tendrán una jornada de atención entre las 08:30 y las 18:00 horas del domingo 1 de noviembre.
A mediodía se realizarán ceremonias ecuménicas simultáneas en los cuatro recintos, mientras que la iniciativa "Su historia hecha canción" ofrecerá la posibilidad de crear una pieza musical personalizada en memoria de un ser querido. Para conocer más detalles, se puede consultar el sitio web de Sendero o redes sociales.
El parque realizará su Jornada del Recuerdo entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con actividades programadas de 11:00 a 17:00 horas durante los tres días.
La celebración religiosa principal será la Misa de Todos los Santos, fijada para el domingo a las 12:00 horas, en una carpa instalada en el exterior de la Iglesia San Pedro.
Quienes visiten este recinto el domingo podrán participar en la Misa de Todos los Santos, que se desarrollará en el sector de avenida La Paz.
El cementerio mantendrá su horario habitual para el ingreso peatonal, desde las 08:00 hasta las 17:00 horas.
Los tres recintos de Acoger, Red de Cementerios Católicos, atenderán entre las 09:00 y las 18:00 horas del domingo y tendrán celebraciones religiosas abiertas al público.
Las misas se distribuirán de la siguiente manera:
La programación también contempla una actividad de globos al cielo y la entrega de un presente que incluye una oración y agua bendita, especialmente pensado para las familias que mantienen en sus hogares ánforas con las cenizas de sus seres queridos.
La programación del domingo se concentrará entre las 09:00 y las 12:00 horas e incluirá presentaciones musicales, recorridos culturales y la distribución gratuita de más de mil arreglos florales.
Los parques El Manantial, en Maipú; El Prado, en Puente Alto; Canaán, en Pudahuel; Santiago, en Huechuraba; y La Foresta, en La Serena, tendrán horarios diferenciados durante los tres días.
El viernes 30 de octubre atenderán de 14:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre abrirán de 08:00 a 18:00 horas.
Cada recinto tendrá actividades religiosas específicas:
En estos parques se proyecta la llegada de unas 100 mil personas durante la jornada. Como parte de las actividades, los asistentes recibirán un remolino de colores para escribir un mensaje a sus seres queridos y dejarlo girar con el viento.
La programación también incluirá ferias de emprendedores locales y actividades infantiles, entre ellas, pinta caritas y juegos con globos.