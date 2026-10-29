Día Todos los Santos: Revisa los horarios de los cementerios en Santiago

Miles de personas llegarán este domingo 1 de noviembre a los cementerios del país para conmemorar el Día de Todos los Santos, una fecha en que las familias recuerdan a sus seres queridos con visitas, flores y ceremonias religiosas.

Para recibir a los visitantes, distintos cementerios anunciaron cambios en sus horarios y actividades especiales, que incluyen misas, y encuentros conmemorativos.

Cementerios Sendero

Los parques Sendero Maipú, Sendero San Bernardo, Jardín Sacramental Padre Hurtado y Balmaceda tendrán una jornada de atención entre las 08:30 y las 18:00 horas del domingo 1 de noviembre.

A mediodía se realizarán ceremonias ecuménicas simultáneas en los cuatro recintos, mientras que la iniciativa "Su historia hecha canción" ofrecerá la posibilidad de crear una pieza musical personalizada en memoria de un ser querido. Para conocer más detalles, se puede consultar el sitio web de Sendero o redes sociales.

Cementerio Parque del Recuerdo San Pedro de la Paz

El parque realizará su Jornada del Recuerdo entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con actividades programadas de 11:00 a 17:00 horas durante los tres días.

La celebración religiosa principal será la Misa de Todos los Santos, fijada para el domingo a las 12:00 horas, en una carpa instalada en el exterior de la Iglesia San Pedro.

Cementerio General de Recoleta

Quienes visiten este recinto el domingo podrán participar en la Misa de Todos los Santos, que se desarrollará en el sector de avenida La Paz.

El cementerio mantendrá su horario habitual para el ingreso peatonal, desde las 08:00 hasta las 17:00 horas.

Cementerios Católicos de Recoleta, Maipú y Puente Alto

Los tres recintos de Acoger, Red de Cementerios Católicos, atenderán entre las 09:00 y las 18:00 horas del domingo y tendrán celebraciones religiosas abiertas al público.

Las misas se distribuirán de la siguiente manera:

Maipú: 10:00 y 12:00 horas.

Puente Alto: 12:00 horas.

Recoleta: 10:30 y 12:00 horas, con celebraciones guiadas por el arzobispo emérito de Santiago, Celestino Aós.

La programación también contempla una actividad de globos al cielo y la entrega de un presente que incluye una oración y agua bendita, especialmente pensado para las familias que mantienen en sus hogares ánforas con las cenizas de sus seres queridos.

Cementerio Metropolitano de Lo Espejo

La programación del domingo se concentrará entre las 09:00 y las 12:00 horas e incluirá presentaciones musicales, recorridos culturales y la distribución gratuita de más de mil arreglos florales.

Grupo Nuestros Parques

Los parques El Manantial, en Maipú; El Prado, en Puente Alto; Canaán, en Pudahuel; Santiago, en Huechuraba; y La Foresta, en La Serena, tendrán horarios diferenciados durante los tres días.

El viernes 30 de octubre atenderán de 14:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre abrirán de 08:00 a 18:00 horas.

Cada recinto tendrá actividades religiosas específicas:

Parque El Manantial, Maipú: misa presidida por el cardenal Fernando Chomali, el domingo a las 12:00 horas.

Parque El Prado, Puente Alto: misa el domingo a las 12:00 horas.

Parque La Foresta, La Serena: misa el domingo a las 12:00 horas.

Parque Canaán, Pudahuel: ceremonia evangélica el sábado a las 12:00 horas.

Parque Santiago, Huechuraba: bendición de sepulturas en los sectores La Casona y Los Olivos, el domingo entre las 12:00 y las 14:00 horas.

En estos parques se proyecta la llegada de unas 100 mil personas durante la jornada. Como parte de las actividades, los asistentes recibirán un remolino de colores para escribir un mensaje a sus seres queridos y dejarlo girar con el viento.

La programación también incluirá ferias de emprendedores locales y actividades infantiles, entre ellas, pinta caritas y juegos con globos.