Fiestas Patrias: Gobierno alista plan de contingencia ante salida de vehículos de la RM

El Gobierno estima que, con motivo de las Fiestas Patrias, 390 mil vehículos abandonarán la Región Metropolitana el próximo fin de semana, y otros 280 mil saldrán mañana sábado, por lo que la fiscalización será reforzada, a falta de los tradicionales cordones y aduanas sanitarias.

Por otra parte, el peaje costará mil pesos la próxima semana a quienes circulen en vehículos livianos en horarios en los que no suele haber mayor afluencia: "El jueves 16 en la mañana y el viernes 17 entre las 7:00 y las 10:00 horas, para que las personas prefieran estos horarios", indicó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

"Esto es válido para la Ruta 5 en ambos sentidos, y también en la Ruta 68 hacia la costa", añadió el secretario de Estado, precisando que el beneficio también correrá en la Ruta 5 "el miércoles 15 entre las 12:00 y las 18:00 horas".

Asimismo, el próximo viernes camiones de dos o más ejes que se dirijan hacia la costa por la Ruta 68 verán el peaje rebajado en un 50 por ciento en Lo Prado y Zapata, entre las 0:00 y las 7:00 horas, y la Ruta 5 tendrá la misma reducción.

En cuanto al retorno a Santiago, en la Ruta 68 se habilitará el sistema 3 x 1 desde el kilómetro 63, la variante Melipilla y el kilómetro 609,3 en Talagante, entre las 12:00 y las 20:00 horas, algo que también correrá en la Ruta 5.

#LoPrado: Carabineros de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, junto al Depto. de Drogas OS7, realizan fiscalizaciones a conductores para evitar el uso de alcohol y sustancias durante la conducción.#LaOtraPandemia#LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/BrqeRhLLiu — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 10, 2021

Desde Carabineros, instan a los automovilistas a "hacer uso de las carreteras en horarios no punta, es decir, el miércoles y el jueves en la tarde, con la finalidad de que las vías no se congestionen, porque son aproximadamente 400.000 vehículos los que van a salir en todo el fin de semana, y va a haber congestión porque las vías en algunos tramos no permiten la capacidad señalada".

Por lo demás, los uniformados estarán "permanentemente en las carreteras, fiscalizando con los sistemas tecnológicos que nos ha entregado la institución, llámese alcotest y narcotest".