Libro digital presenta recetas para vegetarianos en estas Fiestas Patrias

A pocos días de una nueva versión de las esperadas Fiestas Patrias, el mundo de la "parrilla" se asocia inmediatamente a las carnes rojas y el buen vino, aumentando su consumo y valor, transformándose en un bien muy preciado por los chilenos.

Pero no sólo existen los asados de carne, sino que también hay otro tipo de alternativas más saludables y enfocadas en un estilo de vida vegetariano o vegano. El problema es que la gente piensa que la comida vegetariana es poco contundente o falta de sabor y desconoce la manera de preparar vegetales a la parrilla.

Ya que no es para nada fácil la misión de hacer un asado sin carnes rojas, sobre todo por los prejuicios que existen en el mundo parrillero, se lanzó el libro digital "La Parrilla a Color", donde a través del proyecto Parrillero Vegetariano, Cristián Rubio y Fernanda Morales proponen entretenidas recetas para disfrutar de un 18 vegetariano.

A través de este libro se puede acceder a recetas y tips para disfrutar de un asado vegetariano y vegano, con mucho sabor y color.

Rubio, uno de los impulsores del libro y creador de la cuenta de Instagram @parrillerovegetariano, asegura que "el año 2016 había dejado de comer carne por motivos medioambientales, de consciencia y salud, pero no quería dejar de organizar y asistir a asados. La misión fue encontrar preparaciones entretenidas y sabrosas a la parrilla, para poder seguir disfrutando de igual manera, pero sin carne. Así, me di cuenta que el problema de no saber qué hacer en un asado si no comes carne era bastante común, donde muchas personas vegetarianas, pescetarianas o veganas se sienten incómodas o pasan hambre".

Dentro del libro existen varias opciones de recetas, todas llenas de muchos colores y sabores, que van desde pimentones rellenos con tomaticán, zapallitos italianos caprese, brochetas marinadas. Además de empanadas de pino de champiñones, anticuchos de seitán, verduras grilladas con chimichurri, tomates rellenos y hasta un zapallo a las brasas, preparaciones que se muestran a través de instrucciones y fotografías.

La Parrilla a Color es un libro digital, que se visualiza en teléfonos móviles, tablets y computadores. Aquí se muestran veinte recetas vegetarianas y veganas, ideales para disfrutar durante estas fiestas patrias. Puedes descargar el libro y disfrutar como nunca antes de este 18 aquí.