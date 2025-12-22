Síguenos:
supergeek

"¿Con los míos o los tuyos?": Claves para evitar peleas familiares en las fiestas de fin de año

Fuente: Radio Cooperativa
La psicóloga y académica Usach Katherine Escobar analizó en Cooperativa los principales conflictos que surgen en parejas y familias a la hora de decidir con quién pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo; discusión que suele derivar en tensiones, estrés e incluso culpas, y que realza las diferentes maneras en que los hogares experimentan y sienten sus tradiciones.

En conversación con Una Nueva Mañana, la profesional enfatizó la necesidad de negociar y buscar acuerdos satisfactorios, consensuales y compensatorios para los distintos involucrados, y tratar de evitar las imposiciones.

