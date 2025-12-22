Calurosa Navidad: Temperaturas pueden llegar a 36 grados en la zona central

La zona central enfrentará una semana marcada por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar hasta 36 grados Celsius en sectores interiores, explicó Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile.

El meteorólogo dijo a Cooperativa que el descenso térmico del fin de semana se debió al paso de un sistema frontal en altura que afectó al sur y alcanzó la zona central.

Este lunes la Región Metropolitana tendrá un día mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados en la ciudad de Santiago. En zonas del sector norte de la capital, los registros podrían ser algo más altos.

Para los próximos días, desde el martes, se esperan máximas de 31 a 32 grados, y el miércoles y jueves, coincidiendo con la celebración de la Navidad, los termómetros podrían marcar entre 34 y 36 grados en comunas interiores como Chicureo, Colina, Los Andes, Llaillay y San Felipe.

En la costa, en tanto, se prevén jornadas soleadas hasta el miércoles. Para el jueves 25 se espera nubosidad asociada a una vaguada costera, con cielos cubiertos y temperaturas en torno a los 19 a 20 grados.

Moncada advirtió que las condiciones son favorables para la rápida propagación de incendios forestales, una preocupación recurrente que comenzó este año antes del inicio oficial del verano.