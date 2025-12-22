Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Calurosa Navidad: Temperaturas pueden llegar a 36 grados en la zona central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los registros más altos se pronostican para comunas como Colina, Los Andes, Llaillay y San Felipe.

Calurosa Navidad: Temperaturas pueden llegar a 36 grados en la zona central
 ATON (Referencia)

El fenómeno eleva el riesgo de incendios forestales en pleno inicio del verano.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La zona central enfrentará una semana marcada por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar hasta 36 grados Celsius en sectores interiores, explicó Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile.

El meteorólogo dijo a Cooperativa que el descenso térmico del fin de semana se debió al paso de un sistema frontal en altura que afectó al sur y alcanzó la zona central. 

Este lunes la Región Metropolitana tendrá un día mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados en la ciudad de Santiago. En zonas del sector norte de la capital, los registros podrían ser algo más altos.

Para los próximos días, desde el martes, se esperan máximas de 31 a 32 grados, y el miércoles y jueves, coincidiendo con la celebración de la Navidad, los termómetros podrían marcar entre 34 y 36 grados en comunas interiores como Chicureo, Colina, Los Andes, Llaillay y San Felipe.

En la costa, en tanto, se prevén jornadas soleadas hasta el miércoles. Para el jueves 25 se espera nubosidad asociada a una vaguada costera, con cielos cubiertos y temperaturas en torno a los 19 a 20 grados.

Moncada advirtió que las condiciones son favorables para la rápida propagación de incendios forestales, una preocupación recurrente que comenzó este año antes del inicio oficial del verano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada