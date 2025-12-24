Año Nuevo en Valparaíso: Lugares, horarios, artistas y precios

Navidad no es la única festividad que se celebra a finales de diciembre. También lo es el Año Nuevo, que, tradicionalmente, en la comuna de Valparaíso, se celebra con un show pirotécnico y destacados artistas, cuyos detalles de la edición 2025 ya fueron revelados por la autoridades.

La festividad, como de costumbre, se centrará en la Plaza Sotomayor y durará dos días: el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre. Contará con la participación de un DJ y músicos y bandas como Jordan y Tú, Paula Rivas, Los Viking's 5 y Dionisio y su Cumbia.

Para el último día del 2025, en tanto, habrá "un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro y respetuoso con el entorno, que contará con nueve puntos de lanzamiento y una duración cercana a los 18 minutos", dijo la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

"Junto a esto hemos reforzado las medidas de seguridad y dispuesto de un amplio operativo de limpieza con más de 200 funcionarios y funcionarias municipales que van a estar desplegados, porque también el compromiso es que Valparaíso no solo brille en la fiesta, sino que también pueda al otro día estar limpio", sostuvo.

También se instalarán baños químicos y se habilitará un corredor de actividades desde la Plaza Aníbal Pinto hasta la Plaza Echaurren.

Por último, están disponibles los paseos en lancha por el borde costero en el Muelle Prat, previo a la llegada del Año Nuevo. Las citas van desde los 30 mil pesos por persona hasta los 60 mil, dependiendo de lo que ofrece cada embarcación.

Reservas hoteleras cercanas al 80%

El rubro del turismo y el comercio local también sacan cuentas alegres durante estas fechas. Según Patricio Vedas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, las reservas hoteleras rozan el 80%.

"Las expectativas para este año nuevo son muy positivas y favorables para la ciudad de Valparaíso, con reservas sobre el 80% una semana antes de la fiesta más grande de todo Chile", destacó.

Respecto a la prueba de los fuegos artificiales, se realizará este viernes a las 21:00 horas en el Muelle Barón, y tendrá una duración aproximada de cinco minutos.