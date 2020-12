Horarios y medidas sanitarias para celebración de la Inmaculada Concepción en el San Cristóbal

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, junto al director del Parque Metropolitano de Santiago, Martín Andrade, y el rector del Santuario Cerro San Cristóbal, Carlos Godoy, dieron a conocer las medidas sanitarias y de seguridad adoptadas para la celebración de la Inmaculada Concepción en el Santuario de la Virgen el próximo 8 de diciembre.

El santuario del Cerro San Cristobal durante este año estará cerrado y solo se permitirá el ingreso a quienes previamente se inscriban para alguna de las siete misas que se llevarán a cabo.

"Se ha dispuesto, en este lugar, un aforo máximo de 200 personas para la celebración de las 7 misas, de modo que exista distancia social... Eso se suma a las medidas sanitarias que hemos adoptado desde el día 1 en el Parque Metropolitano", afirmó Ward, agregando que "el día 8 de diciembre no habrá peregrinación, esta va a ser una fiesta de la inmaculada concepción distinta".

El horario de las misas

Carlos Godoy, en tanto, hizo un llamado a pariticipar de las eucaristías de manera virtual.

"Hemos dispuesto esta plataforma, www.inscribirme.cl, para que todas las personas que quieran participar en las misas de forma presencial lo hagan inscribiéndose. Solo podrán ingresar al santuario las personas que estén debidamente inscritas en esta plataforma", señaló el rector.

"Todos los fieles podrán ver y participar de las eucarisías a través de los medios tecnológicos que nos ofrece la posibilidad de llegar a los hogares de las personas", agregó Godoy.

Los horarios de las misas serán a las 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:30 pm, 15:00 pm, 17:00 pm y 19:00 pm. Para seguir las misas vía streaming, las personas pueden hacerlo a través de www.iglesiasantiago.cl o en el canal de YouTube Santuario del Cerro San Cristóbal.