Antofagasta: Intercambio de disparos dejó un carabinero herido y un civil fallecido

Un intercambio de disparos dejó a un carabinero lesionado y un civil fallecido la noche del jueves, en el sector norte alto de la ciudad de Antofagasta.

El enfrentamiento ocurrió mientras la policía uniformada atendía una denuncia de robo en un domicilio particular de calle María Elena, cercana a la Subcomisaría Norte.

El efectivo resultó herido en uno de sus antebrazos, por lo que "se encuentra siendo atendido en el Hospital Regional, al momento fuera de riesgo vital, y en espera de las pericias pertinentes", explicó el general Marco Gutiérrez, jefe de la Zona Antofagasta.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández, acudió al recinto asistencial para entregar su respaldo a la institución, y conocer el estado de salud del policía.

En tanto, el procedimiento policial en el sitio del suceso sigue en desarrollo.