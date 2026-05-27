Enigmática muerte de carabinero en Puerto Varas: Fiscalía realizó nuevas diligencias en el sitio del suceso

A más de dos meses de la enigmática muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla -ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor-, la investigación sumó este miércoles nuevas e intensas diligencias en el sitio del suceso, ubicado en la ciudad de Puerto Varas (Región de Los Lagos).

El operativo, que comenzó alrededor de las 09:00 horas en la intersección de calle San Francisco con la línea férrea, contó con el despliegue conjunto de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

La principal novedad de la jornada fue la incorporación de un perro adiestrado del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Santiago, especialista en rastreo balístico, con la finalidad de hallar nuevas evidencias.

El vuelco de la llamada al 133

Figueroa falleció el 19 de marzo, luego de permanecer ocho días en riesgo vital después de recibir un disparo en la cabeza mientras estaba en un procedimiento policial tras una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública.

El caso dio un giro radical a inicios de mayo, luego de que un reportaje emitido por Canal 13 revelara que la llamada al 133 que originó el fatal operativo había sido realizada por el propio carabinero minutos antes de morir.

Junto con ello, también se indicó que el proyectil que ingresó por la frente de Figueroa y tuvo salida posterior correspondía a su propia arma fiscal.

Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos informaron hoy que la causa se mantiene bajo estricta reserva.

Duras críticas de la familia

La familia del funcionario manifestó su profunda indignación por la demora y la forma en que se están llevando a cabo los peritajes.

Marlene Manquemilla, madre del carabinero, denunció además haberse enterado de este nuevo procedimiento a través de la prensa y no por los canales oficiales del Ministerio Público.

"Es muy tardía la respuesta. Se debió haber hecho antes esta reconstitución, hace rato", criticó la mujer en el lugar.

"Por favor, hagan bien su trabajo. Yo quiero la verdad y que no estén tapando cosas que ellos saben", enfatizó.