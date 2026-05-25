Masivo desalojo y demolición de toma "Los Pimpineles" en Antofagasta

La Delegación Presidencial de Antofagasta ejecutó este lunes una resolución administrativa de desalojo y demolición de la toma "Los Pimpineles", ubicada en el sector La Chimba.

El operativo permitió la recuperación de 16,6 hectáreas de terreno fiscal que mantenían una ocupación ilegal dividida entre un importante número de viviendas y un sector de acopio industrial clandestino.

El procedimiento se materializó con el resguardo de personal de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, además del apoyo de maquinaria de la Municipalidad de Antofagasta.

"Hasta el momento se ha desarrollado todo de manera tranquila. El trabajo preventivo nos permitió ir conversando con las familias para obtener la voluntad de ellos del retiro y también ha dado resultados favorables", destacó el general de Carabineros Cristian Montre.

Según reportes policiales, vecinos denunciaron que el campamento se había transformado en un foco crítico de insalubridad y criminalidad debido a reiteradas peleas, ruidos molestos y la presencia de bandas delictuales que aprovechaban la falta de control en la zona.

La Delegación Presidencial de Antofagasta anunció que este no será el único procedimiento de este tipo, ya que se contemplan nuevos operativos de recuperación de terrenos fiscales en otros puntos de la capital regional.