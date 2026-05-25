Carabinero de franco repelió asalto a disparos en plena Alameda

Un tiroteo se registró la tarde de este lunes en el corazón de la comuna de Santiago, específicamente en la intersección de la Alameda con Esperanza.

De acuerdo con la información preliminar, un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco utilizó su arma particular para repeler un asalto perpetrado por un grupo de cinco delincuentes, quienes intentaron sustraerle una cadena de oro.

Producto de los disparos efectuados por el policía para defenderse, al menos dos de los asaltantes resultaron heridos.

Por su parte, el policía sufrió una lesión en la zona del cuello, por lo que fue trasladado a un centro asistencial por personal de salud.

"Andaba con su familia realizando compras enel barrio Meiggs"

"Se encuentra, al parecer, con lesiones leves: laceraciones en su cuello producto del robo con violencia que le iban a efectuar alrededor de las 12:20 horas", explicó ante la prensa el teniente coronel Arnaldo Carrasco.

Al momento del atraco el funcionario "transitaba en compañía de su familia: andaba realizando compras en el sector de Meiggs cuando fue abordado por cinco individuos; dos de ellos mantenían armas blancas, y (frente a ello) él hace uso de su armamento particular, efectúa dos disparos, hiriendo a dos de los antisociales. Otos tres huyeron del lugar", agregó el oficial.

En el lugar se desplegó un amplio contingente policial y ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para asistir a los involucrados y resguardar el sitio del suceso.

El procedimiento policial ha provocado alta congestión en el sector céntrico de la ciudad debido a la suspensión y desvíos de tránsito en Alameda: los vehículos particulares son dirigidos al norte por Almirante Latorre, y la locomoción colectiva por Ricardo Cumming.