Delincuente agredió a su abuela y mordió a carabineros que fueron a detenerlo

Dos funcionarios de Carabineros fueron mordidos por un delincuente al acudir a un procedimiento por violencia intrafamiliar en un campamento ubicado cerca del Río Cachapoal, en la ciudad de Rancagua.

Según explicó el fiscal Maximiliano Mariángel, los uniformados llegaron al lugar "a atender y prestar ayuda a una víctima de 75 años de edad que fue agredida por su nieto".

El sujeto "contaba con prohibición de acercarse: no podía acercarse a su abuela. Sin embargo, violando esa prohibición judicial, ingresó al domicilio, la agredió y luego huyó".

Instantes después, "al detener al imputado, los carabineros fueron agredidos flagrantemente por él, incluso con mordeduras en los brazos. Intentó (también) meterle los dedos a los ojos a uno de los funcionarios policiales", detalló el persecutor.

En definitiva, ambos policías "resultaron con bastantes lesiones, y su vestimenta quedó rota producto del forcejeo y las agresiones", contó Mariángel, que formalizó al delincuente por maltrato de obra a carabineros, desacato y lesiones menos graves.

El individuo, de 27 años de edad, tiene antecedentes por robo con violencia, robo por sorpresa y robo con intimidación, además de amenazas.

Presentado ante la Justicia, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.