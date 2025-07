Excarabinera que arrasa en Arsmate enfrenta denuncia de la institución: "Tengo orden de arresto"

Daniela Díaz, una excarabinera que se hizo conocida por vender contenido erótico en Arsmate, reveló tener una denuncia en su contra por parte de la institución.

Según dio a conocer a La Cuarta, la mujer cuenta con una orden de arresto vigente por no devolver algunos elementos propios del servicio junto con su uniforme, tras dejar su rol como carabinera.

"Ellos quieren que comparezca ante el tribunal y diga por qué no reintegré esas cosas. Me interesa aclarar que nunca he hecho contenido con el uniforme, por ende no es tema quedarme con ropa para mis producciones", declaró Díaz.

La excarabinera aseguró que acudirá ante la justicia militar, aunque admitió sentir incertidumbre sobre lo que pueda pasar. "Me presentaré y no sé qué pasará conmigo", concluyó.