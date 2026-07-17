Delincuente baleó a dos carabineros en Lo Espejo

Un violento incidente se registró este viernes por la mañana en la comuna capitalina de Lo Espejo, donde dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a bala en medio de un procedimiento policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la intersección Cooperación y de Los Carrera, en la población José María Caro, donde un sujeto completamente vestido de negro extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos en contra del personal policial mientras huía de una fiscalización.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se percutaron más de 30 disparos, ráfaga que dejó a un subteniente con dos impactos en la zona de la ingle, y a un cabo con un balazo en el muslo.

Ante su huida, "se inició una persecución de infantería por parte del oficial jefe del dispositivo en busca de este criminal, que atentó contra una patrulla que simultáneamente daba la vuelta para lograr neutralizarlo y detenerlo. A raíz de ello, resultaron dos carabineros lesionados con impacto balístico", relató el general Víctor Vielma, Jefe de Zona de Tránsito y Carreteras.

Los uniformados heridos fueron trasladados inicialmente de urgencia hasta las dependencias de la 40ª Comisaría de Lo Espejo para recibir los primeros auxilios, siendo posteriormente derivados vía helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros en Providencia.

En el sitio del suceso se hallaron decenas de casquillos que evidencian la violencia del hecho. (FOTO: ATON)

Dos balazos llegaron al auto de un vecino

Como consecuencia de la balacera -se habla de una treintena de tiros, incluyendo la respuesta policial- dos disparos alcanzaron a un auto que transitaba por el sector, sin alcanzar a su conductor.

"Iba a comprar un pastelito para el desayuno, y en la esquina vi a unas señoras correr, y a un carabinero que se cruzó de norte a sur: iba como entre agachado y corriendo... Yo seguí, no frené a mirar ni nada, y (de repente) veo que el parabrisas está trizado adelante, y siento viento. Miro hacia atrás y veo que el vidrio (posterior) está todo reventado", relató el afectado, llamado Camilo.

"Fuero dos disparos incrustados en el auto", enfatizó el conductor.

En tanto, el prófugo -un delincuente apodado "El Panda", que tiene prontuario y podría también estar herido- trepó por los techos de locales comerciales y viviendas cercanas, para luego abordar un bus de locomoción colectiva con dirección a Gran Avenida, según los primeros antecedentes recogidos en el lugar.

El operativo de búsqueda se ha extendido hacia la comuna de San Miguel y sectores colindantes, con el apoyo de drones y fuerzas especiales.

Gobierno condena ataque y confirma que el agresor sigue prófugo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó al responsable como "un delincuente extremadamente peligroso", y aseguró que "será encontrado, detenido y puesto a disposición de la justicia".

En tanto, el Presidente José Antonio Kast repudió que "mientras miles de carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un balance de las primeras acciones del Ejecutivo y confirmó que las policías mantienen un despliegue total para capturar al atacante, de quien aún se desconoce su paradero.

"Es una circunstancia muy desafortunada que, en el marco del cumplimiento del deber, dos carabineros ejerciendo una fiscalización fueron repelidos a balazos. El ministro de Seguridad se va a referir en algún rato más a esta situación. La subsecretaria Pilar Giannini se encuentra en el Hospital de Carabineros acompañando a los funcionarios de la institución y, por lo tanto, estamos dando todo el apoyo para no solamente acompañar a los carabineros que fueron trasladados por vía aérea, sino que además para poder buscar a los responsables que por ahora no se ha dado con ellos", detalló.

"Todo el cariño del Gobierno hacia la institución de Carabineros de Chile, porque, tal cual como lo dijo el ministro Alvarado, cuando se atenta contra Carabineros se atenta contra la seguridad de todos los chilenos. Así es que vamos a ver cómo evoluciona esa situación que esperamos sea favorable", concluyó el subsecretario.