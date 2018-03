General Hermes Soto asumió oficialmente el mando de Carabineros

El general Hermes Soto asumió oficialmente este viernes como director de Carabineros, en una ceremonia realizada en la Escuela de Carabineros a la que asistió el presidente Sebastián Piñera.

El mandatario le hizo entrega a la nueva autoridad policial del bastón de mando y del gallardete, dado que no asistió a la ceremonia el renunciado ex general director Bruno Villalobos, quien en todo caso no tenía la obligación de asistir.

En su discurso, Piñera hizo mención a las últimas crisis que ha enfrentado la institución policial como el fraude al interior de la entidad y también a las irregularidades en la Operación Huracán, señalando que hay casos donde se ha vulnerado la ley y se le ha hecho un daño tremendo a la institución.

"Sabemos que el daño causado a la imagen de Carabineros en profundo, pero también sabemos que es reparable y una de las tareas más significativas que deberá liderar el nuevo general director será precisamente restablecer ese prestigio y esa confianza en la institución y en cada uno de sus efectivos desplegados a lo largo y ancho de Chile porque estoy absolutamente convencido que ustedes se lo merecen", dijo Piñera.

"Bajo su mando, general -dijo el jefe de Estado a Soto-, pondremos en marcha un profundo reforzamiento y modernización de Carabineros de Chile".

El Presidente Piñera también hizo anuncios que apuntaron a la modernización de la institución, como la creación de un sistema táctico-operativo-policial que apunta a la prevención de los delitos y también de un nuevo sistema integrado de inteligencia para atacar el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

Quien sí asistió a la ceremonia fue el general (r) Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de la institución, quien será formalizado por el escándalo de la Operación Huracán.