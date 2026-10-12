Gobierno descarta que funeral de Juan Aliste Vega sea de alto riesgo y alista medidas preventivas

Descartando que reúna las características de un funeral de alto riesgo, el Gobierno anunció que adoptará medidas preventivas por el funeral de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro que cumplía una condena de 42 años por el homicidio del carabinero Luis Moyano.

La postura fue fijada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras encabezar este lunes el comité policial matinal, instancia donde se evaluaron las repercusiones de la muerte del recluso, quien falleció a los 53 años producto de un cáncer terminal.

Pese a los operativos de monitoreo que se preparan a nivel interinstitucional, el secretario de Estado aclaró que los informes preliminares no prevén desmanes ni complejidades mayores en torno a la ceremonia fúnebre.

"Hay que respetar la voluntad de la familia, cualquier muerte hay que lamentarla. Se están tomando los resguardos, pero no esperamos que esto signifique un funeral de alto riesgo", puntualizó la autoridad.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó un escenario crítico y sostuvo que "no esperamos que esto signifique un funeral de alto riesgo". (FOTO: ATON)

Arrau tampoco detalló la cantidad de efectivos policiales que integrarán el contingente de Carabineros ni si se establecerán perímetros de seguridad especiales en las inmediaciones del velatorio o del cementerio, señalando que los planes operativos se irán actualizando a medida que se ratifiquen las coordenadas del sepelio.

Tras confirmarse la defunción en el Hospital Penitenciario de Santiago, donde permanecía recluido por su patología oncológica, los restos de Aliste Vega fueron derivados al Servicio Médico Legal (SML) para cumplir con las pericias de rigor estipuladas por la Fiscalía.

El ministro Arrau confirmó que las diligencias corresponden a instrucciones directas del Ministerio Público dentro del marco procesal obligatorio, sin que hasta ahora se hayan precisado los plazos de entrega del cuerpo.