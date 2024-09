Inminente renuncia: ¿Quién reemplazará al general Ricardo Yáñez?

Con la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya renuncia tendría que llevarse a cabo a más tardar el lunes previo a su formalización, surge la duda sobre quién será su sucesor en el cargo.

Tradicionalmente, el Presidente de la República elige dentro de una quina compuesta por las primeras cinco antigüedades, que, en este momento, sin las siguientes:

General inspector Marcelo Araya , subdirector general de Carabineros

, subdirector general de Carabineros General inspector Enrique Monrás , director nacional de Orden y Seguridad

, director nacional de Orden y Seguridad General Ramón Alvarado , director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales

, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales General inspector Jean Camus , jefe de Zona Metropolitana

, jefe de Zona Metropolitana General inspector Pablo Silva, director nacional de Personal

No obstante, el Presidente tiene potestad para escoger por fuera de esta quina y dentro de oficiales con antigüedades menores. Podría elegir, por ejemplo, una primera mujer para dirigir la institución.

Si tal fuese el caso, se tendría que llegar hasta la décima antigüedad, que es la general Karina Sosa, directora de Derechos Humanos de Carabineros; y la general Marcela González, jefa de Tránsito, Carretera y Seguridad Vial.

En esta situación, cuando se elige a un sucesor, todas las antigüedades mayores a esa persona que no fueron elegidas, tienen que pasar a retiro.

BURGOS SUGIERE APOSTAR POR LAS CINCO ANTIGÜEDADES

En este contexto, el exministro del Interior Jorge Burgos opinó que "Carabineros, en el último tiempo, ha tenido demasiados generales directores y eso no es bueno. Varios, por distintas razones, no han terminado su periodo, y ha habido descabezamientos muy grandes en dos oportunidades al menos".

"Yo creo que para Carabineros sería bueno mantener la línea en las cinco antigüedades", remarcó Burgos.

En cambio, el exsubsecretario de Carabineros Neftalí Carabantes comentó: "Yo para nada miro con malos ojos que las listas corran".

"No olvidemos que Carabineros es una institución jerárquica. Por lo tanto, es de absoluta normalidad, es natural, que la institución tenga estas corridas de generales que conforman el alto mando, que algunos continúen y otros se vayan a retiro. Esto no hay que mirarlo como algo negativo, al contrario, se le da tiraje a la chimenea y forma parte del ADN de la carrera funcionaria", añadió Carabantes.

LA RENUNCIA DE YÁÑEZ VA SI O SI

En los últimos 20 años la institución ha tenido nueve generales directores y cuatro sólo en los últimos nueve años, siendo Gustavo González Jure el último en terminar su mandato completo, a fines del año 2015.

El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, reiteró este miércoles que "el Presidente y el Gobierno han fijado un criterio, que es conocido, porque es un criterio que se dio a conocer hace muchos meses meses, que no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con cuidar las instituciones".

"Puedo garantizar que, tanto en lo que el Presidente Boric está pensando, como también en lo que está pensando el general director de Carabineros, está el bien de la institución de Carabineros de Chile", indicó Monsalve.