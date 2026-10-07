Kast: Si aman de verdad a su patria, deben respetar a las autoridades policiales

En la misa de despedida del ahora suboficial mayor Jaime Urrea este miércoles, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a quienes han insultado a Carabineros a cambiar su posición y mostrar "respeto a nuestras autoridades policiales".

"Hago un llamado a todos aquellos que han sembrado el odio hacia nuestras policías a que hagan una reflexión: si aman de verdad a su patria, les pido respeto para nuestras autoridades policiales. Así vamos a ir recuperando paso a paso nuestra nación", aseveró desde la ciudad de Los Ángeles.

El Mandatario relevó que "podemos dictar leyes, podemos encarcelar a quienes cometen delitos, pero tenemos que recuperar el respeto entre los ciudadanos chilenos hacia quienes nos cuidan".

Dicho esto, también aprovechó la instancia para volver a emplazar a los parlamentarios a que tomen con urgencia y responsabilidad el avance de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Tras el discurso de Kast, los restos de Jaime Urrea -quien recibió un ascenso póstumo en esta jornada- fueron despedidos entre aplausos desde la Catedral de Santa María.

Aclaración del general Araya por críticas de Yáñez

Por su parte, y terminada la misa fúnebre, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, salió a desmentir a su antecesor, Ricardo Yáñez, quien planteó que "hay una desventaja frente a la delincuencia, y que hoy en día no se cuenta con pistolas para todos los carabineros".

"Estamos en un proceso importante de renovación, intensificando las prácticas de tiro y renovando nuestro material. Entonces, hay que ser responsables respecto de los antecedentes: el general director que habla es quien tiene que darlos", subrayó el jefe de la policía uniformada ante la prensa.

Araya añadió que "no les puedo dar el detalle, pero tenemos armamento: tenemos fusiles, tenemos otro tipo de indumentaria, tenemos castos balísticos. Por lo tanto, no es efectivo" que no cuenten con herramientas.