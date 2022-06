"Mi superhéroe": Carabinera cuenta la historia de su padre, quien la adoptó y cuyos pasos sigue orgullosa en la policía

A propósito de que este domingo se celebra el Día del Padre, la cabo segundo Yesenia Jofré, de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, quiso contar su historia y la de su papá, el sargento en retiro Alejandro Jofré, quien la adoptó y cuyos paso ahora ella sigue orgullosa en la policía uniformada.

Para entender la historia hay que retrotraerse a la década de los 50, cuando Alejandro y sus dos hermanos quedaron huérfanos. Fueron enviados a un hogar de menores y él, como el mayor, asumió la resposabilidad de hacerse cargo y velar por su seguridad e integridad.

Luego, cuando ya se hicieron mayores de edad, los tres decidieron servir al país a través de las Fuerzas Armadas y las de Orden. Los dos más chicos ingresaron a la Armada de Chile, mientras que Alejandro a Carabineros.

"Estuve en varias unidades, pero principalmente en la 36° Comisaría de La Florida. Fue ahí que conocí la Fundación Niño y Patria de Carabineros, la que se encargaba de cuidar y amparar a niños en situación de abandono o vulnerables", rememora el retirado sargento.

Allí fue donde, a mediados de los 90, conoció a la pequeña Yesenia, con quien se encariñó cuya custodia temporal pedía para poder entregarle amor de familia. "Me emocionaba estar con él en su familia, sin embargo, también tenía sentimientos en el hogar de la Fundación", recuerda ella.

Pero finalmente Alejandro pudo concretar su adopción a tiempo completo, para que la hoy cabo formara parte de su clan compuesto por su esposa y dos hijos varones.

"Mi papá nunca hizo diferencias entre nosotros, siempre me protegió y acompañó, hasta cuando postulé a Carabineros él me acompañó, nunca me dejó sola. Mi papá es mi superhéroe y estoy muy orgullosa de él", expresa Yesenia quien, consciente de su historia, reconoce que cuando sus dos hijos crezcan también le "encantaría adoptar".

Algo que volvió a hacer Alejandro, quien adoptó a otras dos niñas. "Pamela y Valeska llegaron a formar parte de esta familia y no podría estar arrepentido, me hace muy feliz. Para mí no hay favoritos, ellas son mis hijas y las quiero mucho", manifiesta el otrora sargento.

"Además, entre todos ellos me han dado 10 nietos, no podría ser más feliz", concluye.