Oficial polemizó con Sharp: "Pareciera que el problema fuéramos los carabineros"

Un inusual diálogo se produjo el martes entre un oficial de Carabineros y el alcalde Jorge Sharp.

En medio de una reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Valparaíso, el mayor Ariel Valenzuela, comisario de la Tercera Comisaría de la comuna, criticó -cara a cara- al político frenteamplista por las acciones legales que ha emprendido para limitar el uso de elementos antidisturbios.

"No nos respetan"

"Las pocas protestas pacíficas las dejamos transcurrir normalmente. Pero discrepamos en que mantengan ese carácter cuando hay barricadas y cortes de tránsito. Si no tiene permiso, la manifestación es ilegítima", argumentó Valenzuela, según consigna esta mañana El Mercurio.

"Compartimos las demandas sociales, pero la Constitución obliga a los manifestantes a seguir las instrucciones de la policía... La triste realidad es que no nos respetan", reconoció, lamentoso, el uniformado.

Con asistencia de gobernadora(s), fiscalía, PDI, Carabineros, concejales, Cosoc, instituciones públicas y representantes del comercio realizamos Consejo Comunal Seguridad Pública para coordinar acciones en seguridad. Pese estar invitados ninguno de firmantes “por la Paz” asistió pic.twitter.com/fn7WPLe38v — Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) 14 de enero de 2020

A continuación, afirma El Mercurio, Valenzuela "se dirigió en forma tajante, aunque cortés, al jefe edilicio", y expresó: "Quisiera consultarle, alcalde: El uso de la fuerza en un Estado de Derecho está reservado a la policía. Hay protocolos, se advierte a los manifestantes que deben retirarse al no estar autorizada su marcha, se ocupa el carro lanzagua -con el que ya no podemos apuntarles en forma directa- y luego se procede con gas. Y hasta ahí llegamos".

"Si nos restringen el uso de medios, ¿cómo restablecemos el orden público?, ¿Usted cree que van a obedecer sin un medio de fuerza para someter a las personas? ¿Cómo restablezco el orden público si no me dejan usar la fuerza que el Estado me entrega?", enfatizó.

"Nos desgastamos en restablecer el orden público, que cada día es quebrantado, pero pareciera que el problema fuéramos los carabineros", sentenció el oficial.

"Que se atengan a los protocolos"

El diario señala que Sharp "le respondió en el mismo tono de afabilidad" a Valenzuela, planteándole que existe cierta "desinformación" sobre la posición de la alcaldía.

"Lo que planteamos (...) es sólo una cosa: que ustedes se atengan a las protocolos para usar la fuerza que el Estado, como ustedes señalan, les confió para cumplir sus atribuciones constitucionales. Es simplemente eso", dijo.

"En virtud del recurso, la Corte de Apelaciones, que es una institución autónoma a la Municipalidad, a ustedes y al Gobierno, toma ciertas decisiones que usted y yo podemos compartir o no (...) pero no quiere decir que queramos que ustedes no tengan facultades para poder actuar. En ningún caso. Sí tenemos diferencias en algunas situaciones", agregó Sharp.

"Se mantiene una dinámica violenta"

En la reunión participó también la Fiscalía, representada por fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, quien planteó que la comuna es una de las que mantiene los ilícitos en medio de protestas sociales.

"Aunque no con la intensidad del inicio, sigue habiendo desórdenes públicos, atentados contra la autoridad, maltrato de obra a Carabineros, lanzamiento de artefactos incendiarios y saqueos como el que afectó a la tienda Family Shop" (la semana pasada, en un local ubicado frente al municipio), dijo Andrade.

"La comuna mantiene una dinámica violenta en el contexto del estallido social. Eso es una realidad", señaló Andrade.