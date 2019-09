Fuente-Alba: Enjuiciamiento está marcado por mitos sobre mi patrimonio y forma de vida

El ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba habló por primera vez luego de haber pasado seis meses en prisión preventiva en el Batallón Militar de Peñalolén al ser procesado por malversación de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados de la institución castrense.

"Mi enjuiciamiento ha estado dominado por la profusión de dichos y rumores transformados ya en mitos acerca de mi patrimonio y de mi forma de vida", planteó Fuente-Alba.

La investigación de la ministra en visita Romy Rutherford reveló un abultado patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, fijado por el propio militar en 1.525 millones de pesos en los que se incluyen acciones, tres vehículos, cinco propiedades y depósitos.

En conversación con La Tercera, el ex comandante en jefe del Ejército manifestó que "se han agregado un sinnúmero de falsedades difundidas profusamente, que no solo me perjudican a mí, sino que al Ejército".

"He sido tratado como si mi colaboración con la justicia no valiese la pena y que hubiese dado lo mismo ello a que desde un comienzo me hubiera opuesto al esclarecimiento de los hechos", sostuvo Fuente-Alba quien considera que enfrenta hoy una "situación tan adversa, prolongada y asimétrica".

En ese sentido, el ex comandante en jefe afirmó estar confiado en lograr una "declaración de inocencia como creo merecerla".

El general en retiro, formalizado por lavado de activos y procesado por malversación de caudales públicos, remarcó que "la desazón que me provoca escuchar una formulación de cargos inexacta y muy alejada de las pruebas proporcionadas me genera una abierta impotencia y descorazona a cualquier ser humano que ha sufrido una amplísima y profunda investigación".