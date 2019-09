General (r) Oviedo declaró nuevamente ante la ministra Rutherford por la arista "Pasajes"

El ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, llegó antes de las 09:00 de la mañana de este jueves hasta la oficina de la ministra en visita Romy Rutherford para declarar por cerca de nueve horas como inculpado en la investigación en su contra por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

El ex número uno de la institución castrense dijo que ante la grave imputación que enfrenta era importante entregar su testimonio respecto al uso de los gastos reservados, lo que lo llevó a ser procesado en junio pasado.

"Estoy tranquilo, porque he podido entregar testimonio respecto a temas que de acuerdo a mi criterio no están en forma adecuada en el auto de procesamiento, he podido entregar mis correcciones respecto a mi visión y eso creo que es muy importante cuando uno tiene la posibilidad de defenderse", apuntó.

El ex uniformado añadió que "esto es por el tema de gastos reservados y es bien importante tener esa tranquilidad de poder generar los tiempos cuando se hacen estas cosas, porque o si no a las personas se les causa mucho daño anticipadamente y eso es grave, no solamente para la persona sino que también a la institución que representó".

En la misma línea, previo a la declaración, el abogado de Oviedo, Marcelo Castillo, dijo que el objetivo de esta diligencia es aclarar los antecedentes en su contra.

"La declaración tiene por objeto desvirtuar las imputaciones que le hizo la ministra en visita y colaborar con la investigación, de tal modo aportar antecedentes que desvirtúen los delitos que le están imputando", dijo el profesional, quien aclaró que la diligencia "la pidió la defensa".

"Evidentemente que con el ánimo de colaborar con la investigación se hablará todo, no hay ninguna restricción en ese sentido", agregó el abogado

Consultado respecto a que eventualmente Oviedo pueda quedar detenido de forma preventiva o ser procesado en esta arista, Castillo dijo que eso "está dentro de las facultades de la ministra, pero por la entidad y la penalidad de los delitos nos parecería un poco arbitrario que lo sometieran a proceso y lo detuvieran".

Arista viajes

Oviedo está procesado por la arista de gastos reservados y ahora podría sumar nuevos cargos por lo vinculado al cuaderno de empresas de turismo, por los viajes realizados al extranjero, prácticamente vacaciones junto a su esposa pagadas por el Fisco.

Al respecto, el ex comandante en jefe aseguró que "me siento muy tranquilo de no haber vulnerado nunca las disposiciones del Ejército. Nunca recibí un pero de las funciones que yo hice, tanto en mi condición anterior de comandante en jefe, que hice varios viajes, viví tres veces en el extranjero, y como comandante en jefe".

"Nunca tuve un reparo respecto a los viajes, así que, por lo tanto, eso está en el contexto que se tenga que aclarar y creo que cuando se termine de aclarar se va a llegar a un punto final", remarcó.

Este viernes Oviedo continuará declarando ante la ministra Rutherford, En tanto, Marianne Stegmann, esposa de Oviedo, ya declaró ante la jueza el martes y miércoles.

CDE definió querellarse por arista a cargo de la Fiscalía

De todos modos la situación del ex jefe del Ejército se sigue complicando ya que el Consejo de Defensa del Estado definió querellarse en su contra por el delito de lavado de activos en la arista a cargo de la Fiscalía.

Así lo confirmó a Cooperativa la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud.

"No sé si exactamente está presentada o no (la querella), entiendo que sí. Lo que hay es un uso indebido, una estimación indebida de los gastos reservados", comentó la abogada.

"Yo no tengo información de si se ha puesto en duda o en riesgo la seguridad de la nación, porque hay parte de los gastos reservados que, como el nombre lo indica, son reservados y por lo tanto yo no tengo como saber qué incidencia puede haber tenido la sustracción de parte de esos dineros", añadió.