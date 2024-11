Ministra Fernández: "Descarto totalmente el desfinanciamiento de las FFAA"

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se distanció este martes de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, quien, en el marco de la discusión de la ley de Presupuesto de 2025 en la Cámara de Diputadas y Diputados, aseguró que solo una parte de las tropas están financiadas por ley.

La autoridad castrende planteó sus reparos respecto al déficit de la propuesta que tiene para financiar a los soldados profesionales de tropa, explicando que no se trata de que el dinero no cubra el pago a los que hay, sino que no alcanza para contratar más personal y cubrir las plazas establecidas por ley.

"El Ejército hoy está definido con una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa profesional hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600. Hoy tengo a 1.399", detalló el comandante en jefe.

"Respecto a los conscriptos, los números nuestros son de 12.500, pensado en el Ejército normal, que es lo que el país ha definido, y hoy día se financia el 50%", detalló.

En ese sentido, Iturriaga advirtió que "yo solamente lo dejo como constancia, porque de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera, y por supuesto que todo tiene un límite".

"No falta presupuesto; no éramos capaces de llenar el contingente"

Esta mañana, en conversación con Radio Infinita, la ministra de Defensa afirmó: "Yo descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, nosotros hemos ido recuperándolo".

"En un momento hubo una disminución del presupuesto producto de la pandemia. Quiero decir que hoy en día, el presupuesto financia todo lo que todo lo que tiene que ver con oficiales u oficiales", enfatizó Fernández.

La secretaria de Estado resaltó que "en el último despliegue por las elecciones tuvimos más de 27.000 hombres y mujeres desplegados a propósito de resguardo a los locales de votación. Por tanto, yo lo descarto enfáticamente".

Fernández explicó que el problema "tiene que ver con la conscripción y los soldados de tropa profesional (...) Antiguamente teníamos un número elevado de conscriptos, lo dijo ayer el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, teníamos cerca de 11.000. Con el pasar de los años, hace mucho ya, hemos tenido una reducción de la cantidad de conscriptos".

"Eso es muy importante decirlo porque desde ahí se alimenta también el soldado de tropa profesional, que está cinco años después en las distintas ramas", agregó.

Acotó que "Hacienda nos financiaba un número de conscriptos y de soldados de tropas profesionales y no lo llenábamos, y eso no es que faltara presupuesto, es que no se no éramos capaces de llenar el contingente".

"Yo tengo las cifras y le puedo decir que desde el 2018 en adelante no hemos podido llenar la planta de soldados profesionales", subrayó.

Las declaraciones del comandante en jefe no fueron muy bien recibidas por un grupo de diputados, quienes manifestaron su molestia porque -según ellos- expuso datos supuestamente sensibles de la institución.

"No quiero calificar la acción del general; sin embargo, también me parece que en este tipo de cosas evidentemente hay que ser muy cuidadosos. Cuando hablamos de nuestra seguridad nacional, estamos hablando también del resguardo de nuestra soberanía, estamos hablando de cuánto nos exponemos respecto también de otros países", señaló hoy la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (Partido Comunista), en El Diario de Cooperativa.