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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Fuerza Aérea

FACh llamó a retiro temporal a un funcionario por apostar en casino de juego

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La decisión se efectuó tras la detección de Contraloría de 910 empleados públicos que hicieron transacciones en estos recintos, pese a que se les prohíbe hacerlo.

"Respecto de los demás antecedentes y personal involucrado, los sumarios administrativos continúan su tramitación", afirmó la institución castrense.

FACh llamó a retiro temporal a un funcionario por apostar en casino de juego
 ATON (referencial)

"La Fuerza Aérea de Chile reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades competentes", cerró en un comunicado.

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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) llamó a retiro temporal a un funcionario en el marco de los sumarios administrativos que instruyó luego que la Contraloría detectara que 910 empleados públicos apostaron en casinos de juego, pese a que se les prohíbe hacerlo. 

A través de un comunicado, la institución castrense informó que, en el marco de los referidos proceso disciplinarios, "se han iniciado formalmente las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme a la normativa vigente". 

En este contexto, indicó que, "respecto a uno de los funcionarios involucrados, ya se ha administrado la sanción administrativa correspondiente a la aplicación del artículo 251 del DFL N°1, que establece el Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas".

Dicho artículo dicta el retiro temporal del personal del cuadro permanente y la gente de mar por la causal de "necesidades del servicio", y puede disponerse bajo tres situaciones, siendo una de ellas el comprobarse la comisión de una falta grave a la disciplina en una investigación sumaria administrativa. 

"Respecto de los demás antecedentes y personal involucrado, los procedimientos continúan su tramitación con estricto apego al debido proceso que establece la normativa vigente", añade el comunicado de la FACh. 

"La Fuerza Aérea de Chile reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, actuando con seriedad, transparencia y oportunidad, resguardando la fe pública, la confianza de la ciudadanía y el prestigio institucional", cierra la misiva. 

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