Fiscalía no perseverará contra dos imputados en caso "Narcoaviadores" de la FACh

El Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra un mecánico de cancha y una jefa de cabina imputados en el caso "Narcoaviadores", que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La determinación fue informada durante una audiencia reservada realizada este viernes. En la instancia no se solicitó el sobreseimiento definitivo del mecánico.

Al término de la diligencia, el funcionario afirmó que permaneció ocho meses privado de libertad y precisó que, "mi sobreseimiento definitivo se va a pedir en otra audiencia. Solamente tengo mi acción de no perseverar", señaló.

Consultado por los antecedentes reunidos durante la investigación, el mecánico sostuvo: "Hay varios informes de la PDI que lo dicen. Yo voy a hablar, pero cuando se dé el sobreseimiento definitivo", afirmó.

La defensa deberá solicitar en una nueva audiencia el cierre definitivo de la causa respecto del funcionario. La decisión de no perseverar, en tanto, también alcanzó a la imputada que se desempeñaba como jefa de cabina.

Tribunal sobreseyó a jefa de cabina

El Tribunal de Garantía de Iquique dictó este viernes el sobreseimiento definitivo de María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina de la FACh, imputada en el bullado caso.

La decisión judicial se da tras la petición de su defensa, el abogado Gabriel Ibacache, quien basó su solicitud en peritajes clave realizados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los informes, la exfuncionaria no mantenía vínculos con la organización criminal que intentó embarcar una maleta con ketamina en un vuelo institucional desde la Base Aérea Los Cóndores, en la Región de Tarapacá, con destino a la Región Metropolitana, argumento que fue acogido por el Tribunal.

"Tuvimos la audiencia de sobreseimiento definitivo de María Fernanda Rebolledo Díaz. Nuestro planteamiento ha sido el de siempre: nosotros abordamos este caso considerando que María Fernanda siempre fue inocente de los hechos imputados y, a lo largo de avanzada la investigación, más informes y peritajes daban cuenta de que, en realidad, ella jamás tuvo conocimiento de lo que se encontraba dentro de la maleta y que no existía forma alguna que se le pudiera imputar alguna especie de participación dolosa", explicó Ibacache.