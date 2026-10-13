Presidente designó al general Leonardo Romanini como nuevo comandante en jefe de la FACh

El Presidente José Antonio Kast designó este martes al general de Aviación Leonardo Romanini como el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), sucediendo al general Hugo Rodríguez.

Romanini asumirá formalmente el cargo a partir del 5 de noviembre, por los próximos cuatro años, mientras que la ceremonia oficial del cambio de mando será el 30 de octubre.

El futuro comandante en jefe ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1983 y egresó como alférez el 1 de enero de 1986. Ese mismo año obtuvo el título de Piloto de Guerra, desempeñándose en el área de Combate.

A lo largo de su carrera se desempeñó como director de la Academia de Guerra Aérea y como jefe de la Primera y Quinta Brigada Aérea. En 2020 fue ascendido al grado de General de Aviación y designado comandante del Comando de Combate, unidad encargada de ejecutar las operaciones aéreas de la defensa nacional. En 2022 asumió como jefe del Estado Mayor General de la FACh y, desde 2025 a la fecha, se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

En el ámbito académico, el General Romanini es oficial de Estado Mayor, posee un magíster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos y es ingeniero de Ejecución en Sistemas.