Boric en su última actividad en terreno: "Carabineros es una institución confiable, digna y responsable"

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración de la 29ª Comisaría de La Farfana, en la comuna de Maipú, en lo que constituyó su última actividad en terreno antes de dejar el cargo.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó el rol de Carabineros de Chile y aseguró que la institución ha logrado recuperar la confianza ciudadana tras los cuestionamientos que enfrentó en años recientes por casos de corrupción y denuncias por vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.

"Hoy la valoración de Carabineros por parte de la ciudadanía ha revertido el difícil momento que tuvo no solo en 2019, sino desde mucho antes, con escándalos que habían afectado a la institución tanto en materia de probidad como de derechos humanos. (Eso se logró gracias a que) Carabineros no miró para el lado, se hizo cargo", afirmó.

El jefe de Estado agregó que la policía uniformada es "una institución confiable, digna, seria y responsable", y subrayó que la seguridad debe garantizarse siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

En su discurso, Boric también reiteró su llamado al Congreso a rechazar el proyecto que propone conmutar penas para personas mayores de 70 años, y entregó un consejo a las futuras autoridades, señalando que "las políticas públicas avanzan más cuando se construyen sobre los logros de gobiernos anteriores y mediante el diálogo".

Mensaje a futuras autoridades

El Mandatario también dejó un mensaje para las próximas autoridades a "construir sobre lo obrado".

"Si yo pudiera dar un consejo en función del aprendizaje adquirido en estos cuatro años de ejercicio del poder Ejecutivo, es que siempre se avanza más cuando se construye sobre lo obrado por quienes nos antecedieron", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "siempre puede haber diferencias, siempre va a haber una manera en que se imprima el estilo propio de hacer las cosas. Y el estilo que tuvimos como gobierno progresista, es uno: que las políticas públicas se hacen con diálogo con la comunidad; dos, que es importante hacerlas de manera integral y que los problemas son multicausales; y tres, siempre preguntarnos qué es lo mejor para Chile, no para un partido, para una coalición o para un punto en las encuestas en el corto plazo".

El Mandatario, además, tiene previsto emitir esta noche, a las 21:00 horas, una cadena nacional que marcará su último mensaje al país antes del cambio de mando presidencial.

Autocrítica de Boric generó opiniones disímiles en el oficialismo

Parlamentarios del oficialismo reaccionaron a la autocrítica que hizo el Jefe de Estado en el programa "Las caras de La Moneda" de Canal 13, donde hizo un mea culpa sobre su manejo en la crisis del caso Monsalve.

El senador PPD, Jaime Quintana, valoró el análisis del Mandatario: "La autocrítica es lo opuesto a la soberbia y en política no es algo muy usual. Por lo tanto, cuando alguien la formula, especialmente en público, no puede sino engrandecer a esa persona".

"Especialmente en un gobierno, todo es un aprendizaje. Por lo tanto, el reconocer errores, el asumir que las cosas pueden ser distintas, sin lugar a dudas que le da más estatura a esa persona, en este caso al Presidente Boric".

No obstante, desde la DC, el diputado Héctor Barría sostuvo que "cuando ya se le entregó la Administración a la antítesis del gobierno del Presidente Boric, es decir, a la derecha más dura, creo que ya no vale la pena tanta autocrítica. Nosotros en diversas reuniones siempre señalamos, no estamos siendo el hincha que lee el resultado del fútbol del domingo el día lunes, sino que al contrario, lo manifestamos en varias oportunidades".