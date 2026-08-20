Boric llamó a la izquierda a no caer en el "hundimiento moral" por sus derrotas

En un foro organizado por la revista Nueva Sociedad, en Uruguay, y bajo la pregunta "¿dónde está la izquierda?", el expresidente Gabriel Boric entregó un mensaje con miras a revitalizar al progresismo en Chile.

Junto con reconocer que las ideas progresistas han perdido en las últimas elecciones, llamó a su sector a no caer en la desmoralización y a hacerse cargo también de la demanda por seguridad que ha inclinado al electorado hacia gobiernos como los que hoy predominan en Latinoamérica.

"La derecha, es cierto, ha ganado en muchas partes terreno a partir del miedo, pero ese miedo que ellos explotan es un miedo que en la gente común y corriente muchas veces es real, y esto es un equilibrio delicado (que hay que asumir)", reflexionó Boric.

Más adelante indicó: "No tenemos que asumir como propio el hundimiento moral en el que nos quieren someter, porque hay ideas que sigue valiendo la pena defender".

"No porque hayamos perdido una elección vamos a cambiar de principios para poder seguir 'la ola'... Y cuando nos dicen: 'Son minoría,están en retroceso,hay una ola de otro color que está barriendo el continente'... no creamos que las cosas son en blanco y negro, en rojo y azul", exclamó.

En el mismo evento estaba presente la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien en una entrevista con la diaria Radio, acusó al Presidente Kast de repetir agendas propias de la ultraderecha.

"Nos quedamos cortos en los temores que podía haber de un Gobierno de ultraderecha", dijo la militante comunista, acusando que la agenda que ha impulsado La Moneda ha sido radical, ideologizada y "muy similar a la de otros países".