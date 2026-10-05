Kast condicionó futuras marchas tras incidentes en manifestación Confech

A raíz de los incidentes y agresiones físicas registrados el jueves en el frontis de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC), en el marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Presidente José Antonio Kast condicionó este lunes la autorización de nuevas movilizaciones al compromiso de los organizadores con la seguridad.

Durante la manifestación, un grupo de estudiantes pertenecientes a los movimientos Gremial y Solidaridad se apostó con lienzos frente a la marcha, desencadenando enfrentamientos con asistentes que respondieron con el lanzamiento de objetos e intentos de agresión.

Desde el frontis del Mercado Central de Santiago, durante el lanzamiento de un programa de recuperación de espacios públicos, el Jefe de Estado emplazó a las dirigencias estudiantiles: "Pueden plantear su diferencia, pero pacíficamente, y por eso necesitamos también que los que organizan estos actos se hagan responsables y marginen a aquellos personas que destruyen y agreden a otros".

Asimismo, el Mandatario enfatizó que "antes de dar nuevas autorizaciones, tenemos que ver que los que han llamado a distintas manifestaciones respondan por el llamado y nos ayuden a identificar a aquellas personas que se encapuchan, que agreden, que violentan, pero tenemos que hacerlo entre todos".

Los hechos de violencia en la sede universitaria motivaron además el drástico rechazo del arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la UC, el cardenal Fernando Chomali.

A través de una carta publicada este lunes en El Mercurio, la autoridad eclesiástica sostuvo que lo ocurrido representa "una patada a la universidad y a su vocación de dialogar en la búsqueda sincera de la verdad, con transparencia y honestidad intelectual".