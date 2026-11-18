El expresidente Gabriel Boric se sumó a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), entidad creada en 2015 y liderada por los economistas Jayati Ghosh y Joseph Stiglitz, que promueve "un sistema tributario internacional en el que los súperricos y las grandes multinacionales paguen lo que les corresponde".

El exmandatario ingresa al organismo en calidad de comisionado, sumándose a un grupo ya integrado por Valpy FitzGerald, Martín Guzmán, Kim Henares, Eva Joly, Ricardo Martner, Léonce Ndikumana, José Antonio Ocampo, Irene Ovonji-Odida, Thomas Piketty, Magdalena Sepúlveda, Wayne Swan y Gabriel Zucman.

En un comunicado publicado este miércoles, la Icrict destacó que Boric llegó al poder "impulsando reformas para construir un sistema tributario más progresivo y reducir la evasión".

También subraya que, desde La Moneda, "apoyó la colaboración entre los gobiernos de la región para que América Latina tenga una voz relevante en los procesos internacionales".

"La desigualdad extrema no es una ley de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y tiene graves consecuencias para la democracia", señaló el líder frenteamplista en el comunicado.

"Me sumo a ICRICT con el objetivo de trabajar en conjunto para fortalecer la capacidad de los estados y cumplir lo que la ciudadanía legítimamente demanda, que no es más que el valor de trabajo se distribuya equitativamente entre los trabajadores", agregó el comisionado Boric.

"Voluntad política"

Stiglitz, premio Nobel de Economía y copresidente del organismo, le dio una "cálida bienvenida" a Boric y destacó que "hacer que nuestro sistema tributario sea justo -lo que incluye asegurar que los más ricos paguen lo que les corresponde- no es solo un desafío técnico: exige voluntad política de los líderes para actuar".

"La concentración extrema de la riqueza erosiona la cohesión social y pone en peligro la democracia, pero muchos multimillonarios han evitado pagar los impuestos que les corresponden. Por eso, quienes diseñan las políticas públicas y los líderes políticos deben trabajar juntos para asegurarse de que lo hagan", argumentó el economista.

La también copresidenta Jayati Ghosh señaló, por su parte, que "es una alegría dar la bienvenida a Gabriel Boric", quien representa "la convicción de quien enfrentó la desigualdad desde el Gobierno" y ahora, en Icrict, "decidió participar en el diseño de las reglas tributarias globales en lugar de aceptar pasivamente una arquitectura centenaria que favorece a los privilegiados".

"Gravar a los súperricos no es una idea radical: es lo mínimo que una democracia le debe a su ciudadanía", remató la economista india.