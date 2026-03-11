Tópicos: País | Presidente Boric
El expresidente Boric almorzará hoy con sus exministros, sin Izkia

Redacción Cooperativa
Luego de entregar el cargo a José Antonio Kast, el ahora expresidente Gabriel Boric tendrá un almuerzo con sus otrora ministros y colaboradores, entre ellos Jeannette Jara, Carolina Tohá y Giorgio Jackson.
El encuentro y el lugar se ha manejado con absoluta reserva, a tal punto de que los propios comensales hasta ayer no estaban seguros de dónde se iba a realizar.
De todas las autoridades que colaboraron en el Gobierno de Boric, trascendió que la exministra del Interior Izkia Siches no asistirá.