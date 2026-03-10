Síguenos:
País | Presidente Boric

Presidente Boric realizará su última cadena nacional este martes

Redacción Cooperativa
El Presidente Gabriel Boric realizará en la noche de este martes su última cadena nacional, a horas del cambio de mando en que asumirá la Presidencia José Antonio Kast.

Se espera que el Mandatario realice un balance de sus cuatro años de gestión, aunque se desconoce si tendrá un tono confrontacional con la próxima Administración.

Se prevé que la transmisión comience a las 21:00 horas por todos los canales de televisión abierta del país.

