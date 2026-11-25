El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), decidió usar la ironía para responder a los diputados socialistas que cuestionaron su desempeño como vocero de La Moneda.

La controversia comenzó cuando Arenas, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, calificó al Partido Socialista (PS) de "oposición intransigente" y sostuvo que los sectores "menos democráticos y menos dialogantes" han ganado terreno dentro de la colectividad.

En una declaración difundida el martes, la bancada socialista llamó a Arenas "a que recapacite respecto a su rol". Los diputados afirmaron que, en su primer mes en el cargo, el vocero ha generado "diversas polémicas y problemas al propio Ejecutivo".

El PS le reprochó lo que calificó como "su ignorancia en temas internacionales" y cuestionó sus dichos sobre el Partido de la Gente (PDG). También recordó que Arenas habló de un "procedimiento impecable" al referirse a las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia. Según los diputados, el Presidente de la República contradijo después al vocero al señalar que la decisión fue un error.

"Sector obstruccionista"

Al responder a los cuestionamientos, Arenas afirmó que varios parlamentarios socialistas lo habían atacado por su labor en la vocería. "El día en que algún parlamentario del Partido Socialista hable bien de mi labor como vocero, para mí significa un fracaso como vocero", sostuvo.

El subsecretario dijo que seguirá cuestionando al "sector obstruccionista que se está apoderando del Partido Socialista" y llamó a la oposición a cooperar con las políticas públicas que, a su juicio, benefician a todos los chilenos.

Agregó que en el PS predomina una facción que compite con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Arenas declinó responder a las críticas de Sedini

El subsecretario también fue consultado por las declaraciones de la exvocera de Gobierno Mara Sedini, quien sostuvo en una entrevista con Las Últimas Noticias que Arenas "ha cometido errores comunicacionales no forzados".

"No me voy a referir a comentarios de antecesores míos, más todavía cuando forman parte del mismo gobierno", respondió Arenas.