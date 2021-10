Bellolio por proyecto de indulto: "Es una legitimación de la violencia"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que el proyecto de ley que busca indultar a aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva por hechos relacionados al estallido social es "una legitimación de la violencia".

Durante esta semana, y tras los hechos de violencia ocurridos en el marco del segundo aniversario del 18-O, el Gobierno emplazó a la oposición a retirar el texto, el cual fue respaldado por candidato presidenciales como Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). En entrevista con El Mercurio, Bellolio aseguró que el proyecto sostiene que una serie de delitos -como lanzamiento de bombas molotov, intentos de homicidio o incendios- buscan quedar "impunes", por lo que, a su juicio, "no hay ninguna duda de que ese proyecto de indulto es una legitimación de la violencia".

"La no separación que hace la izquierda radical entre la manifestación pacífica versus la violencia, implica que simplemente no creen que la violencia deba ser repudiada, sino que solo si es que conviene, está bien, y si no conviene, está mal", explicó, y añadió que Boric "dice que él no está de acuerdo con la destrucción y la violencia de los espacios de lo común", pero cuestionó "¿qué pasa con lo que es privado? Entonces ahí se justifica".

Respecto al exceso de tiempo en prisión preventiva que llevan algunas personas detenidas en actos vandálicos, el ex diputado indicó que "al Gobierno no le corresponde hacer el trabajo de otro poder del Estado. Las personas que están en prisión preventiva o fueron condenadas es porque la justicia lo determinó. Querer hacer un indulto a aquellos que ya fueron condenados, significa que van en contra de lo que la Justicia ya sancionó. Otra discusión radicalmente distinta es sobre la duración y el uso de las prisiones preventivas. Esa es una discusión legítima".

Al ser consultado si hace alguna autocrítica respecto al orden público durante las manifestaciones y las críticas de la oposición en esta área, Bellolio indicó que "esos mismos candidatos que nos reclaman, votaron en contra de la mayor parte de los proyectos que implicaban mayores atribuciones para el orden público", acusando que "algunos se han dedicado a hacer pedazos la ya alicaída institución" y piden más orden público, lo que calificó como "hipocresía" porque estamos en tiempos electorales.

Finalmente, y en una mirada al futuro del país, el secretario de Estado señaló que si sale electo Boric "lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas. Ese clima ya lo hemos vivido en nuestra historia. La democracia hay que cuidarla y se cuida a través del diálogo, de la institucionalidad, de seguir las reglas".