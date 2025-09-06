Elizalde condena ataques con bots y llama a "cuidar la democracia"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a "cuidar la democracia" al referirse a los polémicos ataques en redes sociales por parte de los denominados "ejércitos de bots", luego de que un reportaje de CHV revelara la manera en que operan esas organizaciones.

[Vea también] Analista político y uso de bots: La desinformación debilita los cimientos de la democracia

"La democracia tenemos que cuidarla entre todos", enfatizó el secretario de Estado, quien encabezó este sábado el discurso del Gobierno en la ceremonia de Fraternitas de la República, por parte de la Gran Logia de Chile.

"Hoy la desinformación es una amenaza para el debate democrático que tiene que realizarse sobre la base de la veracidad, de la verdad y de los hechos. Chile no está exento de esas amenazas", advirtió el titular del Interior.

En ese sentido, Elizalde enfatizó: "Como la democracia tenemos que cuidarla entre todos, hay que ser muy enérgico en la condena a este tipo de prácticas. Finalmente, establecer un acuerdo amplio, transversal, de todos los sectores políticos comprometidos con la democracia de no solo no utilizar este tipo de prácticas, sino que condenarlas enérgicamente", aseveró.

Sus declaraciones se suman a las críticas ya expresadas por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien reiteró su cuestionamiento hacia las personas dedicadas a orquestar la difusión de información falsa y ataques de odio por redes sociales.