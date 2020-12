En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) objetó las razones del Gobierno para mantener en suspenso la fecha de pago del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, ante el inminente rebrote de Covid-19. "La ortodoxia económica pura dice que los Estados no se demoren en gastar, porque de lo contrario la economía se hunde, y si lo hace, eso rebrota en la pandemia (...) Entonces no entiendo en qué mundo está viviendo la autoridad económica que no procede inmediatamente a girar el IFE", enfatizó.

