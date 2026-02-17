Síguenos:
País | Gobierno

Futuros ministros descartan "desprotección social" tras declaraciones de Elizalde

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El titular de Interior criticó la figura de "gobierno de emergencia" impulsada por José Antonio Kast.

"Los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurarse que siempre estén los recursos", replicó José García Ruminot, designado titular de Segpres.

Futuros ministros descartan
 ATON
Futuros ministros salieron al paso de las declaraciones del titular de Interior, Álvaro Elizalde, quien advirtió sobre un posible marco de "desprotección social" tras la figura de "gobierno de emergencia" anunciada por José Antonio Kast.

En conversación con CNN Chile, Elizalde planteó que "se ha pretendido instalar el relato de un Gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social".

Ante estas declaraciones, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió: "Yo le preguntaría al ministro algún ejemplo en específico de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras para dar más empleo, para generar los cambios que el país necesita y efectivamente los ciudadanos decidieron, en seguridad es lo mismo y eso es lo que hemos propuesto, nada en la línea de lo que ahí se señala".

Por su parte, el futuro titular de la Segpres, José García Ruminot, replicó que no hay "ninguna desprotección social, lo que queremos es ordenar las finanzas del país y particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurarse que siempre estén los recursos, la situación fiscal es claramente muy delicada".

"Lo que tenemos que hacer es ordenar de tal forma que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles", insistió.

