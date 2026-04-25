Agresión a Lincolao: Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado y acusa secuestro

El Gobierno intensificó su acción legal en respuesta a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, sede de Valdivia (Región de Los Lagos).

La medida incluye la ampliación de la querella previamente interpuesta y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, junto con una insistencia en la solicitud de prisión preventiva para los implicados en el incidente.

Esta decisión surgió luego de que el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, adelantara que se evaluaba la tesis de que el delito podría ir más allá de un atentado contra la autoridad, configurando un posible secuestro.

Según el escrito presentado por el Ejecutivo, la ministra Lincolao permaneció retenida por cerca de dos horas al interior del Aula Magna, imposibilitada de abandonar el lugar debido a las manifestaciones y al bloqueo de accesos por parte de estudiantes.

La administración sostiene que esta situación buscaba "privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida".

La Corte de Apelaciones de Valdivia revisará la negativa inicial de decretar la cautelar más gravosa contra los responsables de la agresión. (FOTO: ATON)

Se busca la prisión preventiva de los involucrados

Los tres estudiantes formalizados el lunes pasado por los eventos de comienzos de abril, Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, quedaron sujetos inicialmente a medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

Sin embargo, el Gobierno apeló esta decisión, insistiendo en la prisión preventiva para los imputados. La ampliación de la querella fue declarada admisible el 22 de abril por el juez Fabián Duffau.

El Ejecutivo sostiene que la acción buscaba "arrancar decisiones e imponer exigencias" a la autoridad. (FOTO: ATON)

Ahora, estos nuevos antecedentes formarán parte de la revisión que deberá efectuar la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia en la que también se analizará la apelación a la negativa inicial de decretar prisión preventiva para los involucrados.

En paralelo, la investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía regional de Los Ríos ya determinó que los universitarios formalizados profirieron improperios, empujaron y lanzaron agua a la ministra, quien finalmente debió ser evacuada del recinto con el apoyo de personal policial y de la Armada.