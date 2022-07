Bajos de Mena recibió el consejo mensual de gabinete

El sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, recibió la mañana de este jueves el consejo de gabinete ministerial de julio, instancia que encabezó el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario, que llegó cerca de las 08:30 horas, y sus ministros se encontraron reunidos en el Centro de Referencia de Salud del lugar, primera etapa del futuro Hospital Provincia Cordillera.

En la instancia, el Presidente les planteó a sus secretarios que "hay que trabajar y que se note que estamos trabajando".

"Ustedes han visto de que hemos tratado de estar permanentemente en terreno y eso tiene un doble sentido: uno, lo que comentábamos recién, que el pueblo al que nos debemos sepa que estamos con ellos, que este es su Gobierno, pero además, y esto lo hemos conversado con el ministro de Transportes -por ejemplo, que se va en bus a los lugares rurales-, que también cambia nuestra perspectiva de gobernar", sostuvo.

"Esto no es exclusivamente un acto performativo; el sentido de las urgencias cuando integramos esta manera de gobernar va cambiando y nos vamos indicando de mejor manera con una sociedad que tiene desconfianza de la política", agregó.

Boric se retiró antes de la instancia, debido que tenía presupuestado estar de vuelta en La Moneda alrededor de las 10:00, para ofrecer cerca del mediodía una entrevista en un matinal de televisión.

El consejo quedó entonces liderado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

También dejó la cita antes de su término la ministra de Salud, María Begoña Yarza, puesto que tenía agendada una pauta en Ñuñoa para liderar un operativo de vacunación extramural en lugares de trabajo.

ALCALDE CODINA ACUSA QUE NO FUE INFORMADO

El despliegue del gabinete generó molestia en el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien acusó que no fue informado con anterioridad de la realización del consejo de gabinete.

"He sido transversal, me hubiera gustado que Gabriel Boric y su gabinete nos trataran igual que a Renca", reprochó, aludiendo al comité político que la semana pasada sesionó en un colegio de esa comuna, "y no enterarnos recién hoy de reunión en Puente Alto".

"Exijo que no existan mensajes en su punto prensa contra vecinos por pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal", emplazó también a través de Twitter.

Posteriormente, Boric y Codina sostuvieron una conversación telefónica y el jefe comunal detalló a Cooperativa lo que hablaron: "Reclamé por el doble estándar del Gobierno, porque no nos dan el mismo trato que a otros alcaldes que son de su misma coalición política, a los que sí les avisan con anticipación y les permiten organizar reuniones con la comunidad", indicó.

"Nosotros también tenemos problemas y desafíos en Puente Alto que plantearle al Presidente Boric, con mucho respeto por cierto, pero también con mucha urgencia, y si el Presidente quiere venir la próxima semana -como me indicó en una conversación telefónica que sostuvimos con posterioridad a mi tuit- espero que se coordine conmigo para que no sea algo politizado, porque queremos una actividad que sea realmente ciudadana y transversal", añadió.

Luego la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desmintió a Codina y aseguró que tanto la comitiva presidencial como el equipo organizador del consejo trataron de comunicarse con él, pero éste estaba de vacaciones, durante los días que se encontraba en el norte haciendo campaña por el Rechazo.