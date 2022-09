Cancillería salió al paso de publicación sobre salida de Lucía Dammert

El Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de una publicación del medio digital Interferencia respecto de la exjefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert, quien abandonó el Gobierno oficialmente la mañana de este jueves.

En concreto, el reportaje sostiene que la experta en seguridad fue convocada a presentarse como testigo en la investigación que el FBI lleva contra Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien fue detenido a mediados de 2019 en Estados Unidos.

Según las pruebas obtenidas en conjunto con la DEA, la Fiscalía de Brooklyn (Nueva York) acusa a García Luna de haber ayudado al crecimiento del cartel de Sinaloa mediante su colaboración activa con la célula en su tiempo como ministro, época en que presuntamente entregó información sensible recogida en sus reuniones con autoridades estadounidenses y participó en la planificación de secuestros y extorsiones de personas importantes.

En ese contexto, y por su otrora posición como "senior adviser" (alta asesora) del exministro, así como tras haber escrito varios libros junto a él sobre reforma policial y temas de seguridad, Dammert accedió voluntariamente a testificar.

De acuerdo a Interferencia, su renuncia al Gobierno tiene que ver con su vínculo al bullado caso, pues como miembro de la comitiva que acompañaría al Presidente Boric en su viaje a la Asamblea General de la ONU la próxima semana, solicitó quedarse cuatro días adicionales en Nueva York, sin transparentar que buscaba prestar testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn en esa ocasión.

Sin embargo, añad el medio, la Cancillería le negó la posibilidad de extender su estadía con cargo al Fisco, dado que no explicó sus motivos para ello. A la vez, el Departamento de Estado de EEUU asegura que entonces ya estaban de acuerdo con la exfuncionaria para recibirla.

LA SUPUESTA SOLICITUD DE NARVÁEZ

Posteriormente, trascendió que la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, contactó a la canciller Antonia Urrejola la tarde de este miércoles para decirle que Dammert no debía viajar junto al Mandatario a Nueva York, pues estaba "en un problema muy grande" del cual sólo podía entregar detalles en persona.

Si bien Dammert recalcó a la jefa de gabinete de Urrejola que no había nada de qué preocuparse, de acuerdo con la publicación, anoche Narváez reveló a la ministra que la exjefa de asesores pretendía testificar en la causa la próxima semana. Acto seguido, añadió, se le pidió la renuncia a la experta esta mañana y se decidió bajarla del viaje presidencial.

En un comunicado, la Dirección de Comunicaciones de la Cancillería aseguró que es "completamente falsa la afirmación de que existió una comunicación entre la embajadora Paula Narváez y la canciller Antonia Urrejola para solicitar que la exjefa de asesores no integrara la delegación oficial a la Asamblea General de Naciones Unidas".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que se pretenda involucrar a autoridades de esta cartera en aseveraciones falsas, basadas en antecedentes no verificados. El citado medio no tomó ni ha tomado antes contacto con la Dirección de Comunicaciones", reafirmó la repartición.

En ese sentido, concluye llamando a los medios a "la prudencia y al manejo responsable de la información que se difunde a la opinión pública".

DAMMERT RECLAMA POR "HECHOS ABIERTAMENTE FALSOS"

Posteriormente, la propia Dammert replicó ante la publicación con otro comunicado, aseverando que Interferencia "menciona hechos abiertamente falsos y a los que tengo el deber de referirme por menoscabar mi calidad profesional y personal".

Respecto a su relación con García Luna, la socióloga sostiene que "entre fines del 2007 e inicios del año 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo internacional analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México en diversos niveles del Estado, pero jamás he asesorado personalmente al exsecretario de Seguridad Pública de México".

En cuanto a la investigación del FBI, asegura que "desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera". Por lo mismo, agrega que es falso también "que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación".

En cuanto a su frustrado viaje a la Asamblea General de la ONU, Dammert explicó que "efectivamente hasta el día de ayer era parte de la delegación para acompañar al Presidente de la República a Nueva York. Inicialmente se solicitó un permiso para extender mi estadía para realizar tareas vinculadas a mi rol de asesora presidencial, pero dada mi renuncia al cargo ya no fueron necesarios".

"Quisiera reiterar que desconozco cualquier llamada o aviso de alerta sobre el viaje y mi participación en el mismo. Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empañar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto de mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el Presidente Gabriel Boric resulta inaceptable", enfatizó la exfuncionaria.

El escrito cierra lamentando "el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona", asimismo, sostiene que "al ser un ataque directo me reservo el derecho a buscar apoyo legal".