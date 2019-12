Chadwick calificó de "injusta, infundada y politizada" la aprobada acusación constitucional

El ex ministro del Interior Andrés Chadwick calificó de "politizada" la acusación constitucional que este miércoles fue aprobada en su contra por el Senado de la República.

Notoriamente afectado, Chadwick reiteró "con mi más profunda convicción, mi inocencia, mi inocencia frente a los cargos que se han formulado en la acusación constitucional que recién se ha aprobado".

El ex ministro, que quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, calificó la acusación de "injusta, infundada y politizada, contraria precisamente a lo que exige nuestra Constitución".

Chadwick agregó que "jamás, jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente, he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona".

"En todo mi ejercicio como ministro de Estado, si de algo me he preocupado, es precisamente que el orden público sea una realidad y que en ese orden público sean respetados los derechos humanos", remarcó.

"Lamento muy profundamente las personas que han fallecido, quienes han resultado heridos, a quienes han resultado abusados en sus derechos humanos, a quienes han sido víctimas de la violencia. Y como siempre lo he hecho, condenar con toda mi energía y convicción todo acto de violencia, ya sea contra una persona civil como contra un carabinero o policía", dijo el ex ministro.