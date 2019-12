El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó sus impresiones tras ser aprobada la acusación constitucional en su contra por el Senado. Visiblemente afectado, volvió a reafirmar que "en todo mi ejercicio como ministro, si de algo me he preocupado es precisamente que el orden público sea una realidad y sean respetados los Derechos Humanos".

LEER ARTICULO COMPLETO