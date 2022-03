"Está equivocado": Marcel aclaró a Jadue que fue Bachelet quien lo incorporó al Central, no Piñera

Después de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), acusara que el ex Presidente Piñera nombró a Mario Marcel en el Banco Central para "resguardar la política neoliberal", el ministro de Hacienda se limitó a aclarar que fue la Presidenta Bachelet quien lo incorporó al ente emisor.

Este miércoles, el secretario de Estado indicó que "no comento las declaraciones del alcalde Jadue", que en ese entonces sólo había reprochado al Gobierno de Gabriel Boric por su oposición a un nuevo rescate desde los fondos de pensiones.

Pero hoy jueves, y en vista de que el ex precandidato presidencial apuntó directamente contra él, Marcel señaló que "me parece que hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo, a mí me nombró como consejero del Banco Central la Presidenta Bachelet, y la misma me nombró presidente".

"Así que corregiría ese dato, que está un poquito equivocado", añadió el ministro, en el marco de un foro organizado por BTG Pactual.

🔵Marcel responde a Jadue: "A mi me nombró en el Banco Central la Presidenta Bachelet. Está un poquito equivocado".



¿Quinto retiro? "El Presidente Boric ha dicho que nunca más una crisis la deben pagar los trabajadores", responde.@Cooperativa pic.twitter.com/hryma7YeOJ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 24, 2022

También reafirmó la posición del Gobierno sobre el polémico quinto retiro: "El Presidente Boric ha dicho que nunca más una crisis debería resolverse a costa de los ahorros de los trabajadores, y los ministros del área económica y diversas autoridades de Gobierno que se han referido al tema han sido bastante consistentes en esa materia", acotó.

Consultado sobre si abandonaría el Ejecutivo si el Congreso aprueba esa reforma, Marcel llamó a no hacer "política-ficción", e insistió en las razones que hacen de ella una "mala política pública".

🔵Ex Ministro Briones: "El Presidente Boric debe empoderar al Ministro Marcel contra el populismo, sino nos vamos a un hoyo negro y no salimos nunca más.



"Todos debemos apoyar al Ministro Marcel", agrega. @Cooperativa pic.twitter.com/eHfx1B0qwv — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 24, 2022