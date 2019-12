Insulza y acusación a Chadwick: La posibilidad del juicio político a Piñera sí pesó

El senador socialista José Miguel Insulza reconoció este jueves, en Cooperativa, que la Cámara Alta recurrió a "un razonamiento bastante especial" para aprobar la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, y que en este proceso "pesó" la posibilidad de un juicio político posterior al Presidente Sebastián Piñera.

"Quiero ser bien franco con ustedes: creo que aquí el castigado fue el Gobierno. Mi intención nunca sería haber personalizado en alguien, porque creo que ésta ha sido una actuación de Gobierno. Se ha creado un clima en el país producto de un Gobierno que ha hecho las cosas mal, que ha prometido muchas cosas y ha cumplido muy pocas, que no ha hecho las cosas que prometió, sobre todo en materia social", dijo Insulza.

En conversación con El Diario de Cooperativa, y consultado por si Chadwick se usó como un "chivo expiatorio" para evitar el avance de otros procesos políticos, por ejemplo contra su sucesor, Gonzalo Blumel, o contra el Presidente Piñera -asunto que se vota esta jornada en la Cámara de Diputados-, el parlamentario reconoció cierta preocupación por tal tema.

"Yo no creo que la situación del ministro Blumel tenga nada que ver en esto, pero sí creo que, de alguna manera, viniendo inmediatamente la posibilidad de que el Presidente de la República fuera sometido a juicio (político), ese tema sí pesó. No en los senadores, sino, probablemente, más en los diputados", sostuvo.

El ex canciller acotó, sin embargo, que es absolutamente improbable que la acusación constitucional contra Piñera logre el mismo éxito que con Chadwick: "No hagamos juegos entre nosotros; el Presidente de la República no puede ser destituido sino por dos tercios de los miembros del Congreso. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga es más bien simbólica, algo por estilo".

"Carabineros cumple las órdenes que quiere"

El voto de Insulza fue uno de los que más expectación produjo durante los últimos días, dada la conocida relación de amistad que lo une con el ex ministro. Finalmente, aprobó los dos capítulos del libelo.

"Yo no creo que él (Chadwick) se haya confabulado con nadie o haya dicho (a uniformados): '¿Qué están haciendo? Yo los voy a respaldar...'. Éste es un razonamiento (el voto a favor) bastante especial: en los primeros días (de la crisis), respecto del tema de defensa de los derechos humanos no se hizo mucho por él... Se mandaron algunas circulares simplemente, y esas circulares probaron ser totalmente inefectivas, por una razón muy simple: porque, finalmente, persiste una lógica institucional en Carabineros en la cual ellos solamente cumplen las órdenes que quieren cumplir. Ésa es la verdad", dijo el también ex ministro del Interior.

Desde dicho punto de vista, "la responsabilidad política aquí es muy especial, porque existe, además, esta situación tan rara de que el mismo ministro que está a cargo de la jefatura del gabinete está a cargo de la seguridad pública, cosa que es una anomalía", reflexionó.

Sin perjuicio de lo anterior, continuó Insulza, "se espera del Congreso que cuando le toca hacer algo, lo haga (...) Esta ocasión era la única posibilidad de que el Senado se pronunciara, y si no se pronunciaba, habría sido muy lamentable desde el punto de vista del país; habría sido una cosa que el Senado no podía permitirse", señaló.

"Le encuentro razón de que esté dolido"

El ex secretario general de la OEA señaló, en último término, que aún no ha conversado con Andrés Chadwick luego de su veto para los cargos públicos por cinco años.

"No he hablado con él. No creo que exista una posibilidad de diálogo hoy día. Él debe estar muy dolido y le encuentro razón de que esté dolido, no solamente conmigo. Mal que mal, como él nos recordó ahí, él fue miembro del Senado durante muchos años", señaló el legislador a Cooperativa.